Taittuvien älypuhelimien maailmanlaajuiset toimitukset kasvoivat kolmannella vuosineljänneksellä 14 prosenttia ja nousivat koko kategorian kaikkien aikojen ennätystasolle, kertoo Counterpoint Researchin tuore Foldable Smartphone Market Tracker. Silti osuus koko älypuhelinmarkkinasta jäi edelleen marginaaliseksi, 2,5 prosenttiin.
Kasvua veti ennen kaikkea Samsung, jonka Galaxy Z Fold7 -malli osoittautui odotettua vahvemmaksi. Uudistettu, aiempaa kevyempi ja ohuempi rakenne, parannettu saranakestävyys ja vähäisempi näytön taitosjälki laajensivat mallin premium-vetovoimaa. Samalla Huawei jatkoi vakaata suoritustaan Mate-sarjallaan, ja Motorola erottui voittajaksi Razr 60 -malliston kysynnän sekä aggressiivisen hinnoittelun ansiosta.
Clamshell-mallien kysyntä kasvoi Fold-tyyppisten rinnalla, ja useat valmistajat – Honor ja vivo mukaan lukien – piristivät markkinaa uusilla taittuvillaan. Koko vuoden 2025 odotetaan päätyvän noin 15 prosentin kasvuun, kun kuluttajat hakevat isompia näyttöjä ja parempaa kestävyyttä premium-luokassa.
Vuonna 2026 segmentin odotetaan kiihtyvän selvästi. Counterpoint nostaa keskeisiksi vetureiksi ohuemmat ja kevyemmät rakenteet, paremmat saranat ja paneelit sekä tekoälyyn nojaavan ohjelmistokehityksen. Mutta suurin muutos tulee yhdestä suunnasta: Applen pitkään odotettu tulo taittuviin laitteisiin vuoden jälkipuoliskolla.
Applen odotetaan ”vahvistavan premium-päivityssyklejä” erityisesti ydinalueillaan, sillä iPhone-käyttäjäkanta on poikkeuksellisen uskollinen ja valmis etenemään uusiin form factor -innovaatioihin. Markkinoilla kuvataankin odotusta kuin nousevan auringon ilmestymisenä – kilpailukenttä muuttuu väistämättä.
Valmistajat ovatkin alkaneet demonstroida teknologiajohtajuuttaan jo ennen Applen tuloa. Huawei aloitti moniosaisilla taittuvilla kokeiluillaan, ja Samsung jatkaa linjaa julkaisemallaan ensimmäisellä tri-fold-laitteellaan. Laitetta toimitetaan vain hyvin rajoitetusti, mutta Counterpointin mukaan se on tarkoituksellinen strateginen pilotti, jolla kasvatetaan etumatkaa teknisessä osaamisessa.
Taittuvat ovat siis edelleen pieni, mutta nopeasti kehittyvä segmentti, jossa Samsung kasvattaa johtoaan. Ainakin amerikkalaisennusteissa todellinen läpimurto nähdään vasta ensi vuonna, kun Apple astuu näyttämölle.