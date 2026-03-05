Tekoälylaseista on nopeasti tullut uusi kuluttajaelektroniikan laitekategoria. Tutkimusyhtiö Omdia arvioi, että AI-laseja toimitettiin maailmanlaajuisesti vuonna 2025 jo 8,7 miljoonaa kappaletta. Kasvua edellisvuoteen tuli peräti 322 prosenttia.
Markkina on kuitenkin toistaiseksi yhden yrityksen hallussa. Meta toimitti viime vuonna 7,4 miljoonaa laitetta ja keräsi näin 85,2 prosentin markkinaosuuden. Käytännössä koko AI-lasien kuluttajamarkkina on syntynyt Metan tuotteiden ympärille.
Tilanne muistuttaa monin tavoin älysormusten kehitystä. Kun Oura Health toi markkinoille Oura Ring -sormuksen, se ei keksinyt älysormusta, mutta teki siitä ensimmäisen aidosti kuluttajille suunnatun tuotteen. Samalla tavalla Meta on tehnyt AI-laseille.
Metan menestyksen taustalla ovat ennen kaikkea Ray-Ban Meta Smart Glasses -lasit, jotka on kehitetty yhdessä silmälasijätti EssilorLuxottican kanssa. Tuotteessa kamera, mikrofonit, kaiuttimet ja tekoälyavustaja on integroitu tavallisen näköisiin aurinkolaseihin.
Ratkaisevaa on ollut muotoilu. Laitteet näyttävät tavallisilta Ray-Ban-laseilta, eivät teknologiagadgetilta. Tämä on tehnyt AI-laseista sosiaalisesti hyväksyttävän kuluttajatuotteen, mikä selittää markkinan nopean kasvun.
Metan jälkeen markkinassa tulevat kiinalaiset valmistajat. Rokid nousi toiseksi 3,9 prosentin osuudella ja Xiaomi kolmanneksi 3,5 prosentilla. Erityisen nopeasti kasvaa Kiinan markkina, jossa toimitukset nousivat lähes miljoonaan laitteeseen.
Kiinassa kilpailu näyttää kuitenkin erilaiselta kuin lännessä. Monet paikalliset valmistajat panostavat AI-laseihin, joissa on jo pieni näyttö käyttäjän näkökentässä. Omdian mukaan näytöllisten lasien osuus kasvoi vuodessa 3,3 prosentista 8,4 prosenttiin ja toimitukset nousivat noin 730 000 laitteeseen.
Näitä tuotteita kehittävät erityisesti Rokid, Alibaba ja muut kiinalaisvalmistajat. Näyttö mahdollistaa esimerkiksi navigaation, viestien ja tekoälyvastauksien näyttämisen suoraan käyttäjän näkökentässä.
Omdia ennustaa, että AI-lasien toimitukset kasvavat yli 15 miljoonaan laitteeseen jo vuonna 2026. Samalla kilpailu siirtyy vähitellen kameralla varustetuista AI-laseista kohti malleja, joissa on integroitu näyttö – ja tässä kehityksessä kiinalaiset valmistajat näyttävät tällä hetkellä kulkevan eturintamassa.