Qualcomm Technologies on julkistanut uuden Snapdragon Wear Elite -alustan, jonka tavoitteena on tuoda varsinainen reunatekoäly älykelloihin ja muihin puettaviin laitteisiin. Yhtiö puhuu Personal AI -laitteista, jotka eivät enää ole pelkkiä älypuhelimen jatkeita vaan itsenäisiä, kontekstia ymmärtäviä laitteita.
Wear Elite on ensimmäinen Qualcomm-alusta, jossa on integroitu NPU tekoälylaskentaa varten. Hexagon-NPU mahdollistaa jopa miljardin parametrin mallien ajamisen suoraan laitteessa. Tämä tarkoittaa, että osa tekoälystä toimii ilman pilviyhteyttä. Vasteaika lyhenee, yksityisyys paranee ja jatkuva sensoridata voidaan käsitellä ilman, että pääprosessori herää jatkuvasti.
Qualcommin mukaan suorituskyky paranee merkittävästi. Yhden ytimen CPU-suorituskyky kasvaa viisinkertaiseksi ja grafiikkasuorituskyky jopa seitsemänkertaiseksi edelliseen sukupolveen verrattuna. Samalla virrankulutusta on optimoitu. Päivittäinen käyttöaika pitenee noin 30 prosenttia, ja alusta tukee usean päivän akunkestoa. Pikalatauksella akku latautuu noin 50 prosenttiin kymmenessä minuutissa.
Alustan verkkoyhteydet ovat poikkeuksellisen laajat. Mukana ovat 5G RedCap, Micro-Power Wi-Fi, Bluetooth 6.0, UWB, GNSS sekä NB-NTN-satelliittiyhteys. Tämä mahdollistaa jatkuvasti päällä olevan yhteyden sekä paikannuksen myös tilanteissa, joissa maanpäällinen verkko ei ole saatavilla. NB-NTN-tuki toteutetaan yhteistyössä esimerkiksi Skylo-ekosysteemin kanssa.
Wear Elite tukee Wear OS -järjestelmää sekä Android- ja Linux-ympäristöjä. Kumppaneiksi on nimetty muun muassa Google, Motorola ja Samsung Electronics. Ensimmäisten kaupallisten laitteiden odotetaan tulevan markkinoille lähikuukausina.
Alustaa tukee myös STMicroelectronics, jonka LSM6DSV32X-älyinertiasensori tuo koneoppimista suoraan liikesensoriin mikrowattitason kulutuksella. Lisäksi ST:n ST54L-NFC-ohjain integroidulla turvaelementillä mahdollistaa maksamisen, kulunvalvonnan ja digitaaliset avaimet. Qualcomm ja ST tarjoavat valmistajille valmiiksi validoituja referenssiratkaisuja, joilla tuotekehityksen riskiä ja markkinoilletuloaikaa voidaan lyhentää.