Gartner arvioi, että muistien raju hinnannousu romahduttaa laitemyyntiä vuonna 2026 ja tekee alle 500 dollarin peruskannettavista taloudellisesti kannattamattomia. Tutkimusyhtiön mukaan tämä ns. entry level -PC-segmentti katoaa markkinoilta vuoteen 2028 mennessä.
Taustalla on DRAM- ja SSD-muistien hinnannousu, jonka Gartner ennustaa yltävän yhteensä 130 prosenttiin vuoden 2026 loppuun mennessä. Se nostaisi PC-laitteiden hintoja keskimäärin 17 prosenttia ja älypuhelimien hintoja 13 prosenttia verrattuna vuoteen 2025.
Muistikomponenttien osuus PC:n kokonaismateriaalikustannuksesta nousee 16 prosentista 23 prosenttiin. Tämä syö erityisesti matalien hintaluokkien katteet. Valmistajilla ei ole enää varaa absorboida kustannuksia, eikä hintaherkkä segmentti kestä täysimääräisiä hinnankorotuksia. Seurauksena alle 500 dollarin kannettavat poistuvat vähitellen markkinoilta.
Samalla koko markkina supistuu. Gartner ennustaa PC-toimitusten laskevan 10,4 prosenttia ja älypuhelinten 8,4 prosenttia vuonna 2026. Yhtiön mukaan kyseessä on alhaisin laitemäärä yli vuosikymmeneen.
Hintojen nousu pidentää myös laitteiden käyttöikää. Yritysasiakkaiden PC:n elinkaaren arvioidaan kasvavan 15 prosenttia ja kuluttajilla 20 prosenttia vuoden 2026 loppuun mennessä. Päivityssyklin hidastuminen lisää tietoturvariskejä ja kasvattaa vanhenevien laitteiden hallintahaasteita.
Muistien kallistuminen osuu kovimmin halpoihin älypuhelimiin. Peruspuhelinten ostajat siirtyvät todennäköisemmin käytettyihin tai kunnostettuihin laitteisiin, kun taas premium-segmentti kestää hinnankorotuksia paremmin korkeampien katteiden ansiosta.
Gartner arvioi myös, että niin sanottujen AI-PC:iden yleistyminen hidastuu. Aiemmin ennakoitu 50 prosentin markkinaosuus siirtyy vuoteen 2028, kun korkeammat komponenttikustannukset nostavat myös tekoälyominaisuuksilla varustettujen laitteiden hintoja.