Nvidian ennätystulos ei toimitusjohtaja Jensen Huang mukaan kerro vain kasvusta vaan murroksesta. - Agenttisen tekoälyn käännekohta on täällä, Huang sanoi tulosjulkistuksen yhteydessä ja viittasi siihen, että tekoäly siirtyy kokeiluista autonomisesti toimivien agenttien aikakauteen.

OnePlussan tulevaisuudesta on liikkunut sitkeitä huhuja. Emoyhtiö OPPO on joidenkin raporttien mukaan pohtinut brändin alasajoa tai sulauttamista tiiviimmin omaan toimintaansa. Tässä valossa uudet vuodot OnePlus 16 -mallista ovat merkittäviä. Ne viittaavat siihen, että tuotekehitys jatkuu normaalisti.

Kyberturvayhtiö Check Point kertoo löytäneensä kaksi kriittistä haavoittuvuutta Anthropicin Claude Code -kehitysympäristöstä. Löydökset julkaistiin pian sen jälkeen, kun Anthropic esitteli Claude Code Security -ominaisuuden, joka etsii koodista haavoittuvuuksia tekoälyn avulla. Ajallinen yhteys on selvä, vaikka kyse on erillisistä asioista.

Samsung Galaxy S26 Ultra osoittaa, että perinteisen rautatason kilpavarustelun aika voi olla taittumassa. Huippumallien speksit paranevat edelleen vuosi vuodelta, mutta tällä kertaa merkittävin muutos ei ole megapikseleissä, kellotaajuuksissa tai näytön kirkkaudessa. Painopiste on siirtynyt siihen, mihin suorituskyky käytetään.

Polttomoottoriautojen maailmassa kilometrilukema on keskeinen arvon määrittäjä. Sähköautoissa tämä logiikka ei enää päde. Brittiläisen Generationalin 8 000 ajoneuvon akkuterveystutkimus osoittaa, että korkea ajomäärä ei ennusta heikkoa akun kuntoa.

Lääkintälaitteiden internet (IoMT) yhdistää diagnostiikan, puettavat anturit ja sairaalalaitteet pilvipohjaisiin järjestelmiin. Etävalvonta, reaaliaikainen data ja koneoppiminen lupaavat parempaa hoidon laatua ja kustannussäästöjä, mutta samalla ratkaistavaksi jäävät yhteentoimivuus, sääntely ja tietoturva.

Anthropic on tuonut kehitysympäristöönsä Claude Codeen uuden tietoturvaominaisuuden, joka on herättänyt huomiota myös pörssimarkkinoilla. Uusi Claude Code Security -toiminto etsii ohjelmistokoodista haavoittuvuuksia ja ehdottaa niihin korjauksia hyödyntämällä suurta kielimallia perinteisen sääntöpohjaisen staattisen analyysin sijaan.

Uusi ETNdigi 2/2025 pureutuu tämän hetken puhutuimpiin teknologia-aiheisiin: tekoälyyn, turvallisuuteen, sulautettuihin järjestelmiin ja suomalaisen elektroniikka-alan tulevaisuuteen. Vankka paketti on tuttuun tapaan luettavissa ilmaiseksi. Lue lehti ja osallistu joulukuun kisaan.

Iridium Communications on julkistanut uuden IoT-moduulin, joka yhdistää satelliittiyhteyden, 4G LTE-M -mobiiliverkon ja GNSS-paikannuksen samaan 16 × 26 millimetrin pakettiin. Yhtiön mukaan ratkaisu pienentää piirilevytilan tarvetta jopa 60 prosenttia verrattuna useita erilliskomponentteja vaativiin toteutuksiin.

Ukrainan puolustusministeriön neuvonantajan Serhii Beskrestnovin mukaan Venäjän joukot ovat alkaneet rakentaa etulinjaan uusia tietoliikennesolmuja korvatakseen käytöstä estettyjä Starlink-päätteitä. Ukrainan koordinoiman ja SpaceX:n kanssa toteutetun whitelist-järjestelmän kerrotaan sallivan vain varmennetut päätelaitteet Ukrainan alueella. Listaamattomat päätelaitteet, mukaan lukien venäläisten käyttämät, katkaistaan verkosta.

Raspberry Pi -korttien pitkään jatkunut kasvutarina näyttää tasaantuneen. Yhtiö myi vuonna 2025 noin 7,6 miljoonaa yksikköä, mikä on vain hienoinen nousu vuoden 2024 noin 7,0 miljoonasta kappaleesta. Vuonna 2023 myynti oli hieman tätä korkeampi, joten selkeää vuotuista kasvutrendiä ei ole viime vuosina nähty.

Amerikkalainen tietoturvayritys Oversecured on löytänyt tietoturva-aukkoja useista suosituista Androidin mielenterveyssovelluksista. Haavoittuvuudet voivat mahdollistaa sen, että samalla laitteella oleva toinen sovellus kaappaa käyttäjän arkaluonteisia tietoja, kuten keskusteluja AI-terapeutin kanssa ja mielialaseurantatietoja.

Googlen X-kehitystehtaasta startannut Taara on julkistanut uuden optiseen fotoniikkaan perustuvan langattoman yhteystekniikan, joka pyrkii tarjoamaan kuitunopeudet ilman kaivuutöitä tai taajuuslisenssejä. Yhtiön mukaan Taara Beam -niminen laite yltää jopa 25 gigabitin sekuntinopeuteen ja toimii enimmillään 10 kilometrin etäisyydellä.

Omdian tuoreen Smartphone Market Pulse -raportin mukaan Apple nousi Euroopan suurimmaksi älypuhelinvalmistajaksi vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä. Apple toimitti loka–joulukuussa 13,4 miljoonaa iPhonea, mikä vastasi 34 prosentin markkinaosuutta.

Donut Labin akkua on epäilty ja koko konseptia kritisoitu todella voimakkaasti sekä tutkijoiden että kilpailijoiden toimesta. CES-julkistuksen jälkeen moni on kyseenalaistanut väitteet 400 Wh/kg energiatiheydestä, viiden minuutin latauksesta ja jopa 100 000 lataussyklistä. Solid-state-kenttä on täynnä lupaavia lupauksia, joista harva on kestänyt riippumatonta tarkastelua.

Rohde & Schwarz ja Broadcom esittelevät ensimmäistä kertaa Wi-Fi 8 -RF-signalointitestejä toimivassa laiteympäristössä. Testit on toteutettu CMX500-signalointitesterillä, johon on lisätty tuki tulevalle IEEE 802.11bn -standardille.

VTT on testannut Donut Labin Solid-State Battery V1 -kennon latauskykyä. Riippumattomassa testissä kenno saatiin ladattua 80 prosentin varaustasoon noin viidessä minuutissa erittäin korkealla 11C-latausnopeudella. Tulokset tukevat yhtiön nopeaan lataukseen liittyviä väitteitä, mutta testit tehtiin yhdellä kennolla ja kovin latausteho edellyttää tehokasta lämpöhallintaa.

Espoolainen kvanttitietokoneyhtiö IQM listautuu yhdysvaltalaisen SPAC-yhtiön Real Asset Acquisition Corporationin kanssa toteutettavan yritysjärjestelyn kautta. Järjestely tekee IQM:stä ensimmäisen pörssilistatun eurooppalaisen kvanttitietokoneyhtiön.

Maailmanlaajuiset piikiekkojen toimitukset kasvoivat vuonna 2025, mutta alan kokonaisliikevaihto laski hieman. SEMIn Silicon Manufacturers Groupin mukaan toimitusmäärä nousi 5,8 prosenttia 12 973 miljoonaan neliötuumaan. Samalla kiekkomarkkinan arvo supistui 1,2 prosenttia 11,4 miljardiin dollariin.

Insta on valittu Telecom Infra Project:n varmennepalvelutoimittajaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että suomalaisyhtiö rakentaa luottamuskerroksen TIP:n OpenWiFi- ja OpenLAN-arkkitehtuurien ympärille.