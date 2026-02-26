Nvidian ennätystulos ei toimitusjohtaja Jensen Huang mukaan kerro vain kasvusta vaan murroksesta. - Agenttisen tekoälyn käännekohta on täällä, Huang sanoi tulosjulkistuksen yhteydessä ja viittasi siihen, että tekoäly siirtyy kokeiluista autonomisesti toimivien agenttien aikakauteen.
Nvidia raportoi neljännen neljänneksen liikevaihdoksi 68,1 miljardia dollaria, mikä on 73 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko tilikauden liikevaihto nousi 215,9 miljardiin dollariin. Kasvu ei kuitenkaan jakaudu tasaisesti. Data Center -liiketoiminta toi yksin 62,3 miljardia dollaria eli valtaosan koko kvartaalista, kun pelipuolen liikevaihto jäi 3,7 miljardiin dollariin.
Luvut kertovat rakenteellisesta muutoksesta. Nvidia tunnettiin aikanaan näytönohjaimista, mutta nyt sen liiketoiminnan ydin on datakeskuslaskenta ja AI-infrastruktuuri. Grafiikkakortit ovat enää pieni osa kokonaisuutta.
Huang painottaa erityisesti inferenssin kustannustehokkuutta. Grace Blackwell -alusta NVLink-liitännällä on hänen mukaansa tämän hetken ”inference-kuningas”, ja seuraava Vera Rubin -alusta lupaa edelleen merkittävää parannusta kustannus per token -mittarilla. Viesti on selvä: ratkaisevaa ei ole pelkkä suorituskyky vaan se, kuinka halvalla tekoäly voidaan ajaa tuotantoympäristössä.
Agenttinen tekoäly tarkoittaa käytännössä järjestelmiä, jotka eivät vain vastaa kyselyihin vaan tekevät päätöksiä, käyttävät työkaluja ja toimivat osana liiketoimintaprosesseja. Nvidia näkee yritysasiakkaiden investoivan nyt ”AI-tehtaisiin”, infrastruktuuriin, joka pyörittää näitä agentteja skaalassa.
Yhtiön ohjeistus seuraavalle kvartaalille, 78 miljardin dollarin liikevaihto, kertoo kysynnän jatkuvan vahvana. Samalla Nvidia ilmoitti, ettei se oleta lainkaan datakeskuslaskennan liikevaihtoa Kiinasta ennusteessaan. Kasvun moottori on siis muualla.