Googlen X-kehitystehtaasta startannut Taara on julkistanut uuden optiseen fotoniikkaan perustuvan langattoman yhteystekniikan, joka pyrkii tarjoamaan kuitunopeudet ilman kaivuutöitä tai taajuuslisenssejä. Yhtiön mukaan Taara Beam -niminen laite yltää jopa 25 gigabitin sekuntinopeuteen ja toimii enimmillään 10 kilometrin etäisyydellä.
Kyse on line-of-sight-tyyppisestä free-space optics -yhteydestä, jossa data siirretään kapealla valosäteellä kahden pisteen välillä. Ratkaiseva ero perinteisiin FSO-järjestelmiin on arkkitehtuurissa. Valon suuntaus ei perustu mekaanisiin peileihin vaan integroidulle piisirulle toteutettuun optiseen vaiheistettuun antenniin. Sirulla on yli tuhat pientä lähetintä, joiden avulla säde voidaan suunnata ja muotoilla sähköisesti.
Yhtiön mukaan suurin osa aiempien järjestelmien optiikasta ja mekaniikasta on puristettu sormenpään kokoiseen fotoniseen moduuliin. Tavoitteena on tuoda optinen linkkitekniikka samaan skaalauslogiikkaan kuin puolijohteet: pienempi koko, alemmat kustannukset ja parempi suorituskyky sukupolvesta toiseen.
Taara Beam on suunnattu operaattoreille, yrityskampuksille, datakeskusten välisiin yhteyksiin sekä 5G- ja tulevien verkkojen tukiasemien backhaul-linkeiksi. Laite voidaan asentaa katoille tai mastoihin tunneissa. Se toimii lisensoimattomassa optisessa spektrissä, joten radiotaajuuksien ruuhka tai spektrimaksut eivät rajoita käyttöä.
Tekninen kysymysmerkki liittyy sääolosuhteisiin. Sumut, rankkasateet ja ilman lämpöväreily heikentävät optisia linkkejä. Todellinen kilpailukyky kuituun ja millimetriaaltoihin nähden ratkeaa käytännön saatavuusprosenteissa ja linkkibudjetissa, ei pelkässä huippunopeudessa.
Taara on lähtöisin X:stä, joka on Googlen emoyhtiön Alphabet Inc.:n niin sanottu Moonshot-yksikkö. X kehittää korkean riskin, radikaaleja teknologioita, joista osa irrotetaan omiksi yhtiöikseen. Taara on yksi näistä spin-offeista.