Tesla ei muutu itseajavaksi sillä, että siitä poistetaan ratti. Yhtiö on aloittanut ratittoman Cybercabin sarjatuotannon, mutta ratkaiseva komponentti puuttuu edelleen: toimiva itseajaminen, jota ei tarvitse valvoa, kirjoittaa Elektroniktidningenin Jan Tångring.
Tesla on käynnistänyt Cybercabin sarjatuotannon. Kyse on autosta, jossa ei ole rattia eikä polkimia ja jonka on tarkoitus toimia robottitaksina. Robottitaksin tiellä on kuitenkin ongelma: itseajaminen ei vielä toimi tavalla, joka mahdollistaisi aidosti valvomattoman käytön.
Mistä tämä tiedetään? Cybercab perustuu samaan teknologia-alustaan kuin muut Teslan autot. Sama laitteisto, sama ohjelmistopohja. Eikä tämä alusta ole toistaiseksi osoittanut pystyvänsä valvomattomaan itseajoon.
Teslan kokeellinen robottitaksipalvelu Austinissa käyttää tavallisia Model Y -autoja, joissa on ratti, polkimet ja turvakuljettaja. Autoja ajetaan valvotusti. Ei ole näyttöä siitä, että järjestelmä olisi riittävän robusti toimiakseen täysin itsenäisesti edes yhdessä kaupungissa.
Tesla ei ole antanut robottitaksiensa liikkua ilman valvontaa Austinissa. Julkisia raportteja valvomattomasta ajosta ei ole, ja kokeilua seurataan tarkasti. Ulkopuoliset tarkkailijat kirjaavat esimerkiksi käytössä olevien autojen rekisteritunnuksia.
Ajoittain Elon Musk on antanut ymmärtää, että autot ajaisivat itse. Väitteet on kuitenkin kumottu. Joissakin tapauksissa valvoja on siirtynyt seuraavaan autoon, mikä on herättänyt vaikutelman autonomiasta. Käytännössä järjestelmä on edelleen valvottu.
On esitetty arvioita, joiden mukaan Teslan kokeiluautot joutuvat kolareihin useammin kuin muut liikenteessä liikkuvat autot. Luvut perustuvat pieneen otokseen ja poikkeuksellisiin ajoprofiileihin, joten niitä on tulkittava varoen. Silti ne eivät tue käsitystä kypsästä, valvomattomasta teknologiasta.
On myös huomattava, että kyse on yhdestä kaupungista, Austinista, jossa ilmasto on suotuisa. Mikään ei viittaa siihen, että Tesla olisi lähellä valvomattoman itseajon tasoa edes siellä.
Todennäköistä on, että Cybercabin sarjatuotannosta puhutaan tulevina vuosina yhä vähemmän. Vastaava kehitys nähtiin Tesla Semin kohdalla, jonka tuotannon ylösajo on viivästynyt vuosia. Musk on jo ennakoinut, että myös Cybercabin tuotannon skaalaus kestää pitkään.
Vertailukohtana Waymo on laajentanut valvomatonta robottitaksipalveluaan vaiheittain vuodesta 2019 alkaen, rajatuilla alueilla ja suotuisissa olosuhteissa. Silloinkin toiminta on tarkasti maantieteellisesti rajattua.
Vaikka Teslan teknologia joskus osoittautuisi toimivaksi Austinissa, jäljellä ovat kaikki muut kaupungit, sääolosuhteet ja liikenneympäristöt.
On vaikea nähdä Cybercabista suurten volyymien tuotetta Teslan nykyisellä, pelkkiin kameroihin nojaavalla lähestymistavalla. Mahdollisia niche-kohteita voi löytyä selkeästi rajatuilla reiteillä ja suotuisissa ilmastoissa, mutta laajamittainen käyttöönotto on eri asia.
Toistaiseksi Teslan pisin todellinen itseajosuoritus on tehtaan tuotantolinjalta parkkipaikalle. Ratiton robottitaksi on hieno idea, mutta ainakin vielä se perustuu enemmän toimitusjohtajan uskoon kuin todistettuun, valvomattomaan teknologiaan.
Jan Tångring
Elektroniktidningen