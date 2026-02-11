Allegro MicroSystems on julkistanut uuden Hall-ilmiöön perustuvan virta-anturin, joka nostaa eristettyjen magneettisten virtasensoreiden tarkkuuden uudelle tasolle. Yhtiön mukaan ACS37017 saavuttaa tyypillisesti 0,55 prosentin herkkyysvirheen koko elinkaaren ja lämpötila-alueen yli.
Uutuus täydentää Allegro MicroSystemsin virta-anturien valikoimaa, jossa on nyt omat ratkaisunsa kolmeen tehoelektroniikan keskeiseen suunnitteluhaasteeseen: nopeuteen, tehotiheyteen ja tarkkuuteen. ACS37017 on näistä selvästi tarkkuuteen optimoitu malli.
Perinteinen Hall-anturi kärsii tyypillisesti offset- ja herkkyysdriftistä lämpötilan vaihdellessa ja komponentin ikääntyessä. ACS37017:ssa tätä on pyritty minimoimaan valmistajan omalla kompensointiratkaisulla, joka vakauttaa mittausta ajan ja lämpötilan suhteen.
0,55 prosentin tyypillinen herkkyysvirhe on kova lukema eristetyssä Hall-anturissa. Tällä tasolla päästään jo lähelle tarkempia shunttivastukseen perustuvia mittausratkaisuja, mutta ilman niiden aiheuttamia tehohäviöitä ja erillisiä eristysjärjestelyjä.
Tarkka ja vakaa virranmittaus on keskeinen tekijä suljetuissa säätösilmukoissa, joita käytetään esimerkiksi sähköautojen inverttereissä, DC-DC-muuntimissa, uusiutuvan energian tehomuuntimissa, sekä AI-datakeskusten suuritehoisissa virtalähteissä. Näissä kaikissa pienikin mittausvirhe voi heikentää hyötysuhdetta tai aiheuttaa epävakautta säätöön.
Anturi sisältää integroidun, vakaan ei-ratiometrisen jänniteviitteen. Tämä poistaa tarpeen erilliselle tarkkuusreferenssille piirilevyllä, vähentää komponenttimäärää ja pienentää kohinalähteitä. Samalla piirilevyn layout helpottuu ja järjestelmätason tarkkuus paranee.
Laite tarjoaa myös vahvistetun suurjännite-eristyksen kompaktissa, pintaliitettävässä kotelossa. Näin voidaan toteuttaa korkean jännitteen mittaus ilman erillisiä moduuliratkaisuja, mikä säästää tilaa ja tukee suurempaa tehotiheyttä.
