MIKROE on nostanut mikroBUS-ekosysteemin teholuokan uudelle tasolle tuomalla markkinoille BLDC FOC 2 Click -kortin, jolla voidaan ohjata jopa 15 ampeerin virtoja vaativia kolmen vaiheen BLDC-moottoreita. Kyse ei ole enää pelkästä signaalitason evaluaatiokortista, vaan ratkaisusta, joka soveltuu myös aitoihin teollisiin ja ajoneuvoluokan sovelluksiin.
Uutuus perustuu Allegro Microsystemsin A89307-piiriin, joka on autoteollisuuteen kvalifioitu FOC-pohjainen BLDC-moottoriohjain. Piiri tukee 4,4–30 voltin käyttöjännitealuetta ja useita ohjaustiloja, kuten vakionopeus-, vääntömomentti-, teho- ja open-loop-ohjausta. Kenttäsuuntautunut säätö (FOC) on toteutettu suoraan ohjainpiirissä, joten käyttäjän mikro-ohjaimelta ei vaadita raskasta reaaliaikaista säätöalgoritmia.
Käytännössä tämä mahdollistaa pienten ja keskikokoisten teollisten BLDC-moottorien ohjauksen esimerkiksi puhaltimissa, pumpuissa ja jäähdytysjärjestelmissä. Tyypillisiä käyttökohteita ovat teollinen jäähdytys, HVAC-ratkaisut sekä ajoneuvojen apulaitteet, joissa vaaditaan hiljaista käyntiä, hyvää hyötysuhdetta ja luotettavaa suojautumista vikatilanteissa.
Kortti sisältää Allegro-piirin Soft-On Soft-Off -toiminnon, joka vähentää käynnistys- ja pysäytyshetkien melua ja virtapiikkejä. Ohjaus ja konfigurointi tapahtuvat I2C-väylän ja EEPROM-asetusten kautta, ja mikroBUS-liitäntä huolehtii vain ohjauksesta – moottorin teho syötetään erillisestä virtalähteestä.
BLDC FOC 2 Click on osa MIKROE:n laajaa, lähes 1900 Click-kortin valikoimaa ja tukee ClickID-automaattitunnistusta sekä avoimen lähdekoodin mikroSDK-kirjastoja. Ratkaisu madaltaa kynnystä ottaa käyttöön teollisuustason BLDC-moottoriohjaus nopeasti prototyyppivaiheesta kohti todellisia sovelluksia
Lisätietoja täällä.