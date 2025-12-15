Tekoälypalvelu ChatGPT:n energiankulutus nousee mittakaavaan, jota on vaikea hahmottaa ilman konkreettisia vertailuja. Tuoreiden Bestbrokersin keräämien arvioiden mukaan ChatGPT käyttää käyttäjäkyselyihin vastaamiseen noin 17,2 terawattituntia sähköä vuodessa. Suomen mittakaavassa tämä on huomattava määrä energiaa.
Suomessa on vuoden 2025 alussa noin 124 000 täyssähköautoa. Kun yhden sähköauton keskimääräiseksi akkukooksi oletetaan noin 72 kilowattituntia, koko Suomen täyssähköautokannan lataaminen kerran täyteen vaatisi noin 9 gigawattituntia sähköä.
Kun ChatGPT:n vuotuinen sähkönkulutus suhteutetaan tähän lukuun, saadaan pysäyttävä tulos: 17,2 TWh riittäisi lataamaan kaikki Suomen täyssähköautot täyteen lähes 1900 kertaa.
Vertailu havainnollistaa tekoälypalveluiden kasvavaa energiavaikutusta. Vaikka yksittäinen ChatGPT-kysely kuluttaa vain murto-osan kilowattitunnista, satojen miljoonien viikoittaisten käyttäjien ja miljardien päivittäisten pyyntöjen mittakaavassa kokonaiskulutus nousee kansallisen energiankäytön tasolle. ChatGPT:n vuotuinen sähkönkulutus vastaa jo yli viidennestä Suomen koko vuosittaisesta sähkönkäytöstä.
Luku ei sisällä tekoälymallien koulutukseen kuluvaa energiaa, vaan ainoastaan valmiin mallin käyttöä eli niin sanottua inferenssiä. Kun tekoälypalveluihin tuodaan yhä raskaampia toimintoja, kuten kuvan-, äänen- ja videonmuodostusta sekä syvällistä päättelyä vaativia malleja, energiankulutuksen arvioidaan kasvavan edelleen.
Vertaus Suomen sähköautoihin tekee selväksi, että tekoäly ei ole enää vain ohjelmistokysymys – siitä on tullut myös merkittävä energia- ja infrastruktuurikysymys.
