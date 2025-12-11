Nordic Semiconductor on laajentanut solukkoverkkoihin perustuvaa IoT-valikoimaansa satelliittiyhteyksiin uudella nRF9151 SMA -kehitysalustalla ja siihen julkaistulla modeemiohjelmistolla. Kyseessä on yhtiön ensimmäinen askel kohti suoraa IoT-yhteyttä satelliitteihin, mikä avaa tuen NB-IoT NTN -tekniikalle, joka on määritelty 3GPP:n Rel.17-standardissa.
Uusi kehitysalusta on suunnattu RF-suunnittelijoille, jotka tarvitsevat tarkan ja joustavan työkalun vaativiin radiotesteihin. Sisäisten antennien sijaan kortti tarjoaa SMA-liittimet, joiden kautta voidaan kytkeä ulkoisia antenneja tai mittalaitteita. Näin RF-suorituskykyä voidaan karakterisoida huomattavasti tarkemmin kuin tavallisilla kehityskorteilla. Nordic suosittelee alustaa erityisesti käyttöön, jossa signaalitasot ovat heikot, rakenteet tiheät tai ympäristö aiheuttaa voimakasta RF-varjostusta.
Samalla julkaistu modeemiohjelmisto lisää nRF9151-moduuleihin tuen NB-IoT NTN -satelliittiyhteydelle. Ohjelmisto tukee myös LTE-M- ja NB-IoT-mobiiliverkkoja sekä GNSS-paikannusta, joten sillä voidaan rakentaa hybridiratkaisuja, joissa laitteen yhteys valitaan tilanteen mukaan maa- tai satelliittiverkosta.
Nordicin pitkäkantaisen tuotealueen johtajan Kristian Saetherin mukaan suunnittelijoiden vaatimukset kasvavat nopeasti, kun satelliitti-IoT ja DECT NR+ yleistyvät. - RF-suunnittelussa vaaditaan aiempaa tarkempaa kontrollia ja karakterisointia, jotta haastavat linkit toimivat. nRF9151 SMA DK antaa suunnittelijoille juuri tämän tason työkalut, hän sanoo.
Kehitysalusta toimitetaan täydellisellä prototyyppipaketilla, joka sisältää Taoglasin LTE/NTN/NR+-antennit ja Kyoceran GNSS-antennin sekä IoT-SIM-kortit ja kokeiludatan Deutsche Telekomilta, Onomondolta ja Monogotolta. Alusta on täysin yhteensopiva Nordicin nRF Connect SDK -kehitysympäristön kanssa.
nRF9151 SMA DK on saatavilla heti Nordicin jakelijoilta, ja uusi modeemiohjelmisto on ladattavissa ilmaiseksi alpha-versiona. Lisätietoja täällä.