Tekoäly korvaa joulupukin

Yhä useampi kuluttaja antaa tekoälyn hoitaa joulupukin perinteisen tehtävän: lahjaideoiden keksimisen ja parhaiden tarjousten etsimisen. Statistan tuore kuluttajakysely osoittaa, että seitsemän kymmenestä amerikkalaisesta voisi kuvitella käyttävänsä tekoälytyökaluja joululahjojen hankintaan. Kyse on merkittävästä muutoksesta joulukaupan käyttäytymisessä – ja samalla osoitus siitä, kuinka nopeasti tekoäly on sulautunut arjen päätöksentekoon.

Monen mielestä tekoälyavusteinen lahjaostaminen saattaa tuntua kylmältä ja epäpersoonalliselta. Silti stressi, kiire ja kulutushuuma ovat jo pitkään varjostaneet joululahjojen hankintaa, ja juuri näitä ongelmia algoritmit ratkovat tehokkaimmin. Tekoäly karsii vaihtoehtoja, säästää aikaa ja tarjoaa parempia hinta- ja tuotesuosituksia – täsmälleen kuten se tekee myös työelämässä ja muissa kuluttajasovelluksissa.

Statistan lokakuussa–marraskuussa tekemän kyselyn mukaan peräti 72 prosenttia vastaajista löysi ainakin yhden käyttötavan tekoälylle joulushoppailussa. Suosituimpia olivat lahjaideoiden etsiminen (32 %), hintavertailu (29 %) sekä kuponkien ja alennusten löytäminen (25 %). Tuotesuosituksia ja tuotetietoja hyödynnettäisiin vastaavasti 22 ja 20 prosentin tasolla.

Sukupolvien välillä erot ovat jyrkkiä. Baby Boomereista 67 prosenttia torjuu tekoälyn käytön jouluostoksilla, kun taas Z-sukupolvessa ja millenniaaleilla vastaava osuus jää 10–12 prosenttiin. Nuoret hyödyntävät tekoälyä erityisesti lahjaideoiden hakemiseen, kun taas yli 60-vuotiaat käyttävät sitä ensisijaisesti hintojen vertailuun.

Ilmiö istuu laajempaan trendiin: tekoälytyökalujen käyttäjämäärä Yhdysvalloissa on kasvanut viidessä vuodessa 48 miljoonasta 129 miljoonaan, lähes 170 prosenttia. Jo yli kolmannes amerikkalaisista turvautuu tekoälyyn arjen ja työn tukena – ja nyt myös joulupukin tonttina. Yhdysvaltalaiset muodostavat nykyisin 37 prosenttia kaikista maailman tekoälyn käyttäjistä.

Tekoäly ei ehkä tuo lahjoja savupiipun kautta, mutta se näyttää olevan valmiina ottamaan hoitaakseen jouluostosten käytännön puolen. Monelle se riittää – ja ainakin tänä jouluna algoritmit ovat nousemassa osaksi joulunvieton uutta normaalia.

