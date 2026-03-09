Emerson on julkistanut uuden NI USRP X420 -ohjelmistoradion, joka on suunnattu erityisesti tutka-, satelliitti- ja 6G-järjestelmien tutkimukseen. Uutuuden merkittävin ominaisuus on jopa 20 gigahertsiin ulottuva taajuusalue, joka avaa kehittäjille pääsyn esimerkiksi FR3-taajuuksiin sekä X- ja Ku-alueille.
USRP X420 laajentaa Emersonin ohjelmistoradioperhettä kohti korkeampia taajuuksia. Laitteen tavoitteena on tarjota tutkimus- ja kehitysympäristöihin lähes mittalaitetasoista RF-suorituskykyä, mutta ohjelmistoradion joustavuudella. Tällaisilla alustoilla kehitetään ja testataan uusia langattomia järjestelmiä ennen varsinaisten piirien ja tuotteiden valmistumista.
Keskeinen ominaisuus on vaihekoherentti monikanava-arkkitehtuuri, jossa useat kanavat voidaan synkronoida saman paikallisoskillaattorin avulla. Tämä helpottaa esimerkiksi beamforming- eli säteenmuodostuksen ja MIMO-ratkaisujen kehittämistä sekä monikanavaisten tutkajärjestelmien rakentamista.
Laitteessa on myös suuri hetkellinen kaistanleveys, mikä mahdollistaa laajakaistaisten signaalien generoinnin ja analysoinnin. Tällaisia ominaisuuksia tarvitaan esimerkiksi spektrin valvonnassa, integroidussa sensing- ja viestintätekniikassa (ISAC) sekä ei-maanpäällisissä verkoissa (NTN).
Emersonin mukaan uusi SDR-alusta on suunnattu erityisesti yliopistoille, tutkimuslaitoksille ja puolustussektorin kehittäjille, jotka rakentavat seuraavan sukupolven RF-järjestelmiä. Yrityksen mukaan X420 on tähän mennessä suorituskykyisin USRP-sarjan ohjelmistoradio.
