Tekoäly ei tee kyberhyökkäyksistä välttämättä kehittyneempiä, mutta se tekee niiden rakentamisesta huomattavasti helpompaa. Näin todetaan HP:n tuoreessa Threat Insights Report -raportissa, joka analysoi vuoden 2025 viimeisen neljänneksen haittaohjelmakampanjoita.
HP:n tutkijoiden mukaan monet hyökkääjät käyttävät generatiivista tekoälyä yksinkertaisten hyökkäysskriptien tuottamiseen. Koodi on usein jopa poikkeuksellisen selkeästi kommentoitua ja rakenteeltaan se viittaa siihen, että se on tuotettu tai ainakin viimeistelty tekoälytyökaluilla. Tällainen niin sanottu vibe-hacking mahdollistaa haittaohjelmien rakentamisen myös ilman syvällistä teknistä osaamista.
Raportti korostaa, että monille hyökkääjille tärkeintä ei enää ole korkea tekninen taso vaan nopeus ja alhaiset kustannukset. Haittaohjelmakampanjoita kootaan valmiista komponenteista, joita myydään hakkerifoorumeilla. Näihin kuuluvat esimerkiksi valmiit latausohjelmat, skriptit ja hyötykuormat, jotka voidaan yhdistää nopeasti toimivaksi hyökkäykseksi.
Yksi raportissa kuvatuista kampanjoista käytti PDF-tiedostoa houkuttimena. Kun käyttäjä klikkasi linkkiä, haitallinen tiedosto ladattiin murretulta sivustolta ja käyttäjä ohjattiin välittömästi luotettuun palveluun, kuten Booking.comiin. Näin lataus vaikutti siltä, että se olisi tullut luotettavalta sivustolta.
Toisessa kampanjassa hyökkääjät rakensivat Microsoft Teamsia muistuttavan lataussivun. Kun käyttäjä latasi asennuspaketin, koneelle asentui sekä oikea Teams-sovellus että taustalla toimiva OysterLoader-takaportti, joka mahdollistaa lisähaittaohjelmien asentamisen myöhemmin.
HP:n tilastojen mukaan sähköposti on edelleen merkittävin hyökkäyskanava. Vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä 58 prosenttia havaituista haittaohjelmista toimitettiin sähköpostin kautta, ja vähintään 14 prosenttia näistä uhista onnistui ohittamaan yhden tai useamman sähköpostin turvaskannerin.
Raportin mukaan tekoäly ei ole tehnyt kyberhyökkäyksistä välttämättä älykkäämpiä, mutta se on tehnyt niiden rakentamisesta nopeampaa ja halvempaa. Tämä laskee kynnystä hyökkäysten toteuttamiseen ja kasvattaa samalla hyökkäysten määrää.