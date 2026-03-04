Teollisuusautomaatiossa kehitys kulkee kohti järjestelmiä, joissa ohjaus, robotiikka, konenäkö ja turvallisuustoiminnot integroidaan samaan arkkitehtuuriin. Japanilainen automaatiovalmistaja OMRON esitteli tätä lähestymistapaa helmikuussa Vantaalla järjestetyssä Automation Excellence Tour -tapahtumassa.
Scandic Aviacongressissa järjestettyyn kutsuvierastilaisuuteen osallistui lähes sata edustajaa suomalaisesta valmistavasta teollisuudesta, koneenrakennuksesta ja järjestelmäintegraattoreista. Ohjelmassa nähtiin käytännön demoja muun muassa tekoälypohjaisesta tarkastuksesta, konenäöstä, line scan -kameroista sekä digitaalisesta vesileimauksesta.
Keskeisessä roolissa esityksissä oli OMRONin Sysmac-all-in-one-automaatioalusta. Sen ideana on yhdistää ohjaus, liikkeenohjaus, robotiikka, turvallisuustoiminnot ja konenäkö samaan järjestelmään, jolloin monimutkaisten tuotantolinjojen käyttöönotto ja hallinta yksinkertaistuvat.
- Automation Excellence Tour tarjoaa kumppaneillemme ja asiakkaillemme mahdollisuuden kokea ja testata teknologioita, joiden uskomme paitsi määrittävän myös uudistavan tuotantoympäristöjä tulevina vuosina, sanoo OMRONin Suomen maajohtaja Janne Kulmala.
Yhtenä keskeisenä kehityssuuntana esiteltiin tekoälyä hyödyntävä konenäkö. Sen avulla voidaan automatisoida tuotannon laaduntarkastusta ja tunnistaa virheitä tilanteissa, joissa perinteinen sääntöpohjainen konenäkö ei riitä.
Kulmalan mukaan teollisuuden kehitys edellyttää myös entistä tiiviimpää yhteistyötä eri toimijoiden välillä.
- Uskomme vahvasti, että tiivis yhteistyö eri arvoketjujen ja osaamisalueiden välillä on keskeistä, jotta pystymme vastaamaan yhteiskunnan kohtaamiin haasteisiin. Kun kokoonnumme yhteen ja jaamme ajatuksia, voimme inspiroida toisiamme ja luoda uusia ratkaisuja, Kulmala sanoo.
Automation Excellence Tour on OMRONin kansainvälinen roadshow-kiertue, joka esittelee automaatio- ja robotiikkaratkaisuja järjestelmäintegraattoreille, koneenrakentajille ja valmistavan teollisuuden yrityksille. Ennen Suomea kiertue vieraili Italiassa ja Iberian alueella, ja seuraavaksi se suuntaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sekä Itä-Eurooppaan.