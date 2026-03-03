Sähköautojen akkujen kestävyydestä on keskusteltu pitkään, ja erityisesti arkilataamisen ohje “pidä varaustaso 20–80 prosentissa” on vakiintunut lähes itsestäänselvyydeksi. Tuore laajaan reaalimaailman dataan perustuva analyysi kuitenkin osoittaa, että kuva on aiempaa monisyisempi.
Kanadalainen telematiikkayhtiö Geotab analysoi yli 22 700 sähköauton akkuterveysdataa 21 eri merkistä ja mallista usean vuoden ajalta. Päivitetyn tutkimuksen mukaan sähköautojen akkujen keskimääräinen kapasiteetin heikkenemä on 2,3 prosenttia vuodessa. Edellisessä, vuonna 2024 julkaistussa analyysissä vastaava luku oli 1,8 prosenttia.
Kasvu ei viittaa akkuteknologian heikkenemiseen, vaan ennen kaikkea muutoksiin latauskäyttäytymisessä. Tutkimuksen selkein havainto liittyy lataustehoon. Yli 100 kilowatin DC-pikalatausta runsaasti käyttävissä ajoneuvoissa degradaatio nousi jopa 3,0 prosenttiin vuodessa. Pääosin AC- tai matalateholatausta käyttävissä autoissa vastaava luku oli noin 1,5 prosenttia.
Ero on käytännössä kaksinkertainen. Samalla se kertoo, että sähköautoon kannattaa pääasiassa ladata kotona.
Yksi mielenkiintoisimmista havainnoista koskee varaustilan käyttöä. Data ei tue ajatusta, että akkujen pitäminen tiukasti 20–80 prosentin välillä olisi arjessa kriittinen tekijä akun eliniälle.
Laajempi päivittäinen varaustila-alue ei tutkimuksen mukaan lisännyt merkittävästi kapasiteetin heikkenemistä. Degradaatio kiihtyi selvästi vasta tilanteissa, joissa ajoneuvo vietti yli 80 prosenttia ajastaan hyvin korkeassa tai hyvin matalassa varaustilassa.
Toisin sanoen satunnainen täyteen lataaminen tai syvempi purkaus ei näyttäisi olevan ongelma. Pitkäaikainen oleskelu ääripäissä on.
Käyttömäärä kasvattaa kulumista, mutta maltillisesti
Jos autoilla ajetaan suuria kilometrimääriä, niissä havaittiin noin 0,8 prosenttiyksikköä nopeampi vuosittainen degradaatio verrattuna vähäiseen käyttöön. Geotabin tulkinnan mukaan lisäkuluma on monissa kalustosovelluksissa hyväksyttävä kompromissi, koska ajoneuvon korkeampi käyttöaste parantaa investoinnin tuottoa.
Akkukuntoa mitataan state of health -arvolla (SOH), jossa uusi akku alkaa 100 prosentista ja heikkenee vähitellen. Esimerkiksi 60 kilowattitunnin akku 80 prosentin SOH-tasolla vastaa käytännössä 48 kilowattitunnin kapasiteettia.
Geotabin data tukee aiempia havaintoja siitä, että modernit sähköautojen akut pysyvät käyttökelpoisina selvästi pidempään kuin monien valmistajien takuurajat tai kalustojen tyypilliset vaihtosyklit edellyttäisivät. Keskimääräinen noin 2–3 prosentin vuosittainen heikkenemä tarkoittaa, että 100 000 mailin jälkeen valtaosa akuista säilyttää edelleen suuren osan alkuperäisestä kapasiteetistaan.