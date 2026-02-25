TECHNICAL ARTICLES

Lääkintälaitteet siirtyvät verkkoon, hoito potilaan kotiin

Lääkintälaitteiden internet (IoMT) yhdistää diagnostiikan, puettavat anturit ja sairaalalaitteet pilvipohjaisiin järjestelmiin. Etävalvonta, reaaliaikainen data ja koneoppiminen lupaavat parempaa hoidon laatua ja kustannussäästöjä, mutta samalla ratkaistavaksi jäävät yhteentoimivuus, sääntely ja tietoturva.

Artikkelin kirjoittaja Thomas Søderholm vastaa Nordic Semiconductorilla liiketoiminnan kehittämisestä.

Terveydenhuolto hyötyy merkittävästi IoT:n mahdollistamasta laitteiden ja sovellusten verkottamisesta. Lääkintälaitteiden ja -järjestelmien liittäminen verkkoon ei ainoastaan helpota budjettipaineita, vaan lisää hoitoprosessien tehokkuutta ja parantaa hoitotuloksia.

Covid-19-pandemian huippuvaiheessa etähoito mahdollisti potilasmäärien hallitun rajaamisen sairaaloissa. Tämä vähensi tilojen ylikuormitusta ja varmisti hoitoa tarvitsevien potilaiden hoidon jatkuvuuden.

Diagnostiikkalaitteiden, sairaalalaitteiden, puettavien hoitolaitteiden, antureiden, palveluiden ja verkkojen muodostamaa kokonaisuutta, joka yhdistää laitteet terveydenhuollon tietojärjestelmiin, kutsutaan Internet of Medical Thingsiksi (IoMT). Langattomilla yhteyksillä, kuten Bluetooth LE:llä, Wi-Fillä ja mobiiliverkkoihin perustuvalla IoT:llä varustetut lääkintälaitteet tukevat koneiden välistä tiedonsiirtoa (M2M). Laitteet on yhdistetty pilvipalvelualustoihin, joihin kerätty lääkintädata sekä sijainti- ja tilatieto tallennetaan analysointia ja päätöksentekoa varten.

IoMT parantaa hoidon laatua sekä mahdollistaa kliinisten prosessien optimoinnin ja kustannusten hallinnan. Tyypillisiä käyttökohteita ovat kalliiden lääkintälaitteiden seuranta, potilaiden liikkumisen valvonta sairaala-alueella, puettavista laitteista kerättävä data, ensihoidon ja hoitolaitosten välinen tiedonsiirto sekä kroonisesti sairaiden potilaiden etävalvonta (remote patient monitoring, RPM).

IoMT-markkina kasvussa

Data Bridge Market Researchin mukaan IoMT-markkinan arvo oli vuonna 2022 noin 61,6 miljardia dollaria ja sen ennustetaan kasvavan 270,4 miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä. Keskimääräinen vuotuinen kasvu olisi tällöin noin 23 prosenttia.

The Brainy Insights arvioi markkinan kasvavan 516,4 miljardiin dollariin vuoteen 2032 mennessä keskimääräisen vuotuisen kasvun ollessa 23,7 prosenttia.

Puettavat lääkintälaitteet muodostivat 41 prosenttia IoMT-markkinasta vuonna 2022. Seuranta- ja hälytysratkaisujen osuuden ennustetaan kasvavan merkittävästi. Näihin kuuluvat datan analysointi, sovellusten välinen liitettävyys, reaaliaikainen valvonta ja etäavusteinen hoito.

Virtuaalisen terveydenhuollon yleistyminen on keskeinen kasvutekijä. Goldman Sachs arvioi jo vuonna 2015, että yhdysvaltalaiset terveydenhuollon organisaatiot voisivat säästää jopa 300 miljardia dollaria vuodessa hyödyntämällä etävalvontaa ja muita digitaalisia ratkaisuja. Vuonna 2019 Spyglass Consulting Groupin tutkimuksen mukaan 88 prosenttia yhdysvaltalaisista terveydenhuollon toimijoista oli investoinut tai aikoi investoida RPM-ratkaisuihin.

RPM perustuu IoMT-laitteisiin, kuten glukoosi- ja EKG-monitoreihin, pulssioksimetreihin ja verenpainemittareihin. Laitteita käytetään potilaiden kotona, mikä lisää saatavilla olevan terveystiedon määrää ja tarkkuutta. Jatkuva seuranta mahdollistaa nopeamman reagoinnin potilaan tilan muutoksiin.

Esimerkiksi IoMT-pohjainen verenpaineen seuranta tuottaa usean päivän mittaustietoa, mikä antaa luotettavamman kokonaiskuvan kuin yksittäinen vastaanottomittaus. Näin lääkäri voi tehdä perustellumman hoitopäätöksen. Samalla tiedon nopeampi käsittely säästää resursseja.

Suomalainen Movesense kehittää puettavia EKG-antureita etävalvontaan. Anturit mittaavat EKG-datan lisäksi sykettä (HR), sykevälivaihtelua (HRV) ja liikettä. Nordicin nRF52832-järjestelmäpiiri (SoC) käsittelee datan ja siirtää sen langattomasti älypuhelimeen.

IoMT-ratkaisut mahdollistavat myös lääkintälaitteiden sijainnin ja kunnon seurannan. Esimerkiksi hengityskoneiden, MRI-laitteiden ja PET-skannereiden tilaa voidaan valvoa ja huoltotarpeesta lähettää automaattinen hälytys.

Mordor Intelligencen raportin mukaan IoMT parantaa potilasturvallisuutta, vähentää diagnoosivirheitä ja nopeuttaa sähköisten terveystietojen siirtoa. Samalla kustannuksia voidaan alentaa ja hoitopäätöksiä tehdä nopeammin.

Puettavat lääkintälaitteet keskeisessä roolissa

Puettavien laitteiden käyttö laajenee perinteisistä hyvinvointisovelluksista kliinisiin käyttötarkoituksiin. Maaliskuussa 2020 Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (FDA) otti käyttöön menettelyn, joka mahdollistaa tiettyjen hyväksyttyjen ei-invasiivisten elintoimintoja mittaavien laitteiden käytön etävalvonnassa.

Puettavia laitteita hyödynnetään esimerkiksi diabeteksen, verenpainetaudin, uniapnean sekä neurologisten sairauksien seurannassa. Ne tukevat varhaisempaa diagnoosia, yksilöllisempää hoitoa ja jatkuvaa etäseurantaa.

Uuden sukupolven puettavat lääkintälaitteet perustuvat järjestelmäpiireihin (SoC) ja järjestelmäpaketteihin (SiP), jotka täyttävät tiukat koko-, teho- ja suorituskykyvaatimukset. Ne tukevat myös koneoppimisalgoritmeja, joiden avulla suurista datamääristä voidaan tunnistaa kliinisesti merkittävät poikkeamat.

IoMT on tärkeä markkina-alue Nordic Semiconductorille. Yhtiön asiakasratkaisuja ovat esimerkiksi kaatumiseen reagoiva lonkkasuojavyö, Parkinsonin tautia sairastavan potilaan kävelyä tukeva puettava laite, ortopedinen etävalvontaratkaisu sekä jatkuvaa hapetusta seuraava korvaan asetettava pulssioksimetri.

Yarward Electronics on kehittänyt kaksi Nordicin komponentteihin perustuvaa puettavaa laitetta sairaaloihin ja hoitolaitoksiin. Ratkaisuissa käytetään nRF52832-järjestelmäpiiriä hoitotietojen siirtämiseen pilvipalveluun yhdyskäytävän kautta Bluetooth LE -yhteydellä.

Käyttöönoton haasteet

IoMT-ratkaisujen laajamittainen käyttöönotto edellyttää merkittäviä infrastruktuuri-investointeja. Lisäksi laitteiden on täytettävä tiukat lääketieteelliset sääntelyvaatimukset. Tietoturva, potilastietojen suoja ja datan omistusoikeus ovat keskeisiä kysymyksiä.

Yhteentoimivuus on ratkaiseva tekijä käyttöönoton onnistumisessa. Standardoituihin tiedonsiirtoprotokolliin perustuvat ratkaisut mahdollistavat turvallisen ja skaalautuvan datansiirron eri laitteiden ja järjestelmien välillä.

Ennusteiden mukaan IoMT tulee olemaan keskeinen osa terveydenhuollon digitalisaatiota. Se parantaa potilaskokemusta, tehostaa toimintaa ja tukee kustannusten hallintaa. Potilaille tämä merkitsee parempaa hoidon laatua ja elämänlaatua.