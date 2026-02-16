Rutronik on laajentanut Edge-AI-tarjontaansa tuomalla valikoimiinsa Adlink Technologyn uuden cExpress-R8-moduulin. Kyseessä on COM Express R3.1 Type 6 Compact -kortti, joka on suunniteltu vaativiin tekoälypohjaisiin reunalaskentasovelluksiin.
Moduuli perustuu AMD:n Ryzen Embedded 8000 -sarjan suorittimiin. Tarjolla on enintään kahdeksan Zen 4 -ydintä, integroitu RDNA 3 -grafiikka sekä XDNA-arkkitehtuuriin perustuva NPU-kiihdytin. Yhdistetty CPU, GPU ja NPU -suorituskyky yltää valmistajan mukaan jopa 40 TOPSiin inferenssilaskennassa.
CExpress-R8 on kooltaan 95 × 95 millimetriä. Se tukee jopa 96 gigatavua DDR5-5600-muistia, saatavana sekä ECC- että ei-ECC-versiona. Liitäntöjä on runsaasti: 16 PCIe Gen4 -kaistaa, neljä USB 3.2 Gen2 -porttia, neljä USB 2.0 -porttia, neljä SATA 6 Gb/s -liitäntää sekä 2,5 gigabitin Ethernet, optiona TSN-tuki. Turvaratkaisuista mukana on TPM 2.0.
Näyttöliitäntöjä voidaan käyttää jopa neljään itsenäiseen näyttöön. Tuettuina ovat DisplayPort, HDMI, eDP tai LVDS sekä VGA. Tämä mahdollistaa moninäyttöiset käyttöliittymät esimerkiksi valvonta- ja ohjausjärjestelmissä.
Kortti on suunnattu erityisesti teollisuusautomaatioon, robotiikkaan, lääketieteelliseen kuvantamiseen, liikennejärjestelmiin sekä älykkäisiin valvonta- ja videoanalytiikkaratkaisuihin. Reunalaskennassa keskeistä on kyky suorittaa tekoälymallien inferenssi paikallisesti ilman pilviyhteyttä. Se vähentää viivettä ja parantaa tietoturvaa.
ADLINK takaa moduulille 10 vuoden elinkaaren, mikä on kriittinen vaatimus pitkäikäisissä teollisuus- ja lääkintälaitteissa. Rutronikin kautta tuote on saatavilla suoraan jakelukanavaan integroituna osana yhtiön Edge-AI-portfoliota.
Lisätiedot: Rutronik24