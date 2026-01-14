OMRON Electronic Components Europe on esitellyt uudet G3VM-sarjan MOSFET-releet, jotka on suunnattu vaativiin testaus- ja mittaussovelluksiin. Uutuuksien keskeinen etu on erittäin nopea kytkentä ja pieni signaalikapasitanssi poikkeuksellisen kompaktissa kotelossa.
Releet on pakattu 2,0 × 1,45 millimetrin S-VSON(L)-koteloon, mikä mahdollistaa suuren kanavatiheyden laitteissa, joissa tila on kriittinen. Liitinnastojen välinen kapasitanssi (pin-to-pin) on vain 0,6 pikofaradia, ja kytkentäajat ovat parhaimmillaan 0,08 millisekuntia päälle ja 0,12 millisekuntia pois. Vuotovirta jää yhden nanoampeerin tasolle, mikä parantaa mittaustarkkuutta erityisesti herkillä mittausalueilla.
OMRON tuo markkinoille 20 voltin mallit G3VM-21QR ja G3VM-21QR1 sekä 40 voltin version G3VM-41QR4. Ne on suunniteltu erityisesti automaattisiin testausjärjestelmiin, suurinopeustestaajiin sekä sovelluksiin, joissa mitataan puolijohteita, 5G-ratkaisuja ja robotiikkaa.
Uudet G3VM-releet ovat jo tuotannossa, ja ne tarjoavat helpon tavan korvata mekaanisia releitä nopeammilla ja pitkäikäisemmillä MOSFET-ratkaisuilla.
