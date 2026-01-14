OMRON Electronic Components Europe on esitellyt uudet G3VM-sarjan MOSFET-releet, jotka on suunnattu vaativiin testaus- ja mittaussovelluksiin. Uutuuksien keskeinen etu on erittäin nopea kytkentä ja pieni signaalikapasitanssi poikkeuksellisen kompaktissa kotelossa.

Yhdysvallat kiristää lentokenttien turvatarkastuksia kesän 2026 jalkapallon MM-kisojen alla. Maan liikenneturvallisuusviranomainen Transportation Security Administration (TSA) on myöntänyt useiden miljoonien dollarien sopimuksen Rohde & Schwarzille uusien kehonkuvantamisskannerien toimittamisesta kisojen isäntäkaupunkien lentokentille.

Mercedes on ottanut merkittävän askeleen kohti Teslan pitkään hallitsemaa aluetta: ovelta ovelle -itseajamista. Kuljettaja vastaa edelleen siitä, että kaikki toimii, mutta auto hoitaa ajamisen koko matkan. Mercedes on tarjonnut toiminnon vuodenvaihteesta lähtien Kiinassa ja aikoo tuoda sen pian Yhdysvaltoihin, missä Tesla on pitkään ollut käytännössä ainoa vastaavaa tarjoava valmistaja.

Satelliittipaikannuksen häirintä Suomessa on lisääntynyt selvästi vuoden 2022 jälkeen, ja häiriöt painottuvat erityisesti Itä-Suomeen. Maanmittauslaitos katsoo, että Suomi tarvitsee uusia teknisiä ja tutkimuksellisia ratkaisuja suojautuakseen Venäjältä tulevaa GNSS-häirintää vastaan.

Fujitsun Activate Now -tapahtumassa Helsingissä yhtiön Suomen ja Viron varatoimitusjohtaja Ilona Ylinampa varoitti kvanttilaskennan muodostamasta tulevasta kyberuhasta. Hänen mukaansa yritysten on varauduttava ajoissa, koska salausmenetelmien murtumisen aikataulua ei tunneta.

Tekoälyn nopea yleistyminen siirtää yritykset kokeiluista tuotantoon, mutta kehitys vaatii sekä lisää osaamista että merkittävästi enemmän laskentakapasiteettia. Näin linjasi Microsoft Suomen toimitusjohtaja Teemu Vidgrén Fujitsu Activate Now -tapahtumassa Helsingissä.

Slack väittää, että sen uudistettu tekoälypohjainen Slackbot voi säästää työntekijältä 5–20 tuntia työaikaa viikossa. Kyse on Salesforce-konsernin sisäisistä mittauksista, joissa Slackbotia on testattu laajasti omien työntekijöiden käytössä ennen tammikuun julkista julkaisua.

Suomessa sähköauto yleistyy, mutta se tekee sen varovasti ja viiveellä. Sama kuvio toistuu tilasto toisensa jälkeen. Suunta on oikea, mutta vauhti jää jälkeen muista Pohjoismaista. Kyse ei ole tekniikasta, eikä latausinfrastruktuurista. Ne eivät enää ole este.

Maailman älypuhelintoimitukset kasvoivat vuonna 2025 vain 2 prosenttia. Kasvu oli vaatimatonta, mutta suunta pysyi positiivisena. Tiedot perustuvat Counterpoint Researchin alustaviin lukuihin. Markkinajohtajaksi nousi Apple, joka saavutti 20 prosentin markkinaosuuden. Applen toimitukset kasvoivat 10 prosenttia, mikä oli selvästi eniten viiden suurimman valmistajan joukossa. Vetureina toimivat premium-mallit ja kysynnän kasvu kehittyvillä markkinoilla.

Sähköautojen osuus uusista henkilöautoista kasvoi Suomessa vuonna 2025, mutta kehitys eteni vaiheittain ja kokonaismarkkina pysyi edelleen vaisuna. Autoalan tiedotuskeskuksen ensirekisteröintitilastojen mukaan täyssähköautojen osuus nousi useina kuukausina noin 30–40 prosenttiin kaikista uusista henkilöautoista. Ladattavien autojen, eli täyssähkö- ja plug-in-hybridien, yhteenlaskettu osuus ylitti monin paikoin jo puolet uusista rekisteröinneistä.

EU:n valmistelema digitaalinen tuotepassi muuttaa tapaa, jolla tuotteita tunnistetaan ja seurataan koko elinkaaren ajan. Pelkkä tunnistenumero ei enää riitä. Tuotteen mukana on kuljettava tietoa alkuperästä, eristä, viimeisistä käyttöpäivistä ja kierrätyksestä. Tämä paine kohdistuu nyt myös RFID-tekniikan ytimeen eli siruihin.

RAM-muisti on noussut viime vuosina yhdeksi tärkeimmistä suorituskyvyn pullonkauloista niin tietokoneissa kuin älypuhelimissakin. Vielä hetki sitten 8 gigatavua riitti lähes kaikkeen. Nyt sama määrä voi olla jo rajoite. Taustalla ovat raskaammat sovellukset, selainten kasvanut muistinkäyttö sekä tekoälyä hyödyntävät ominaisuudet, jotka toimivat jatkuvasti taustalla.

Nvidia nousi vuonna 2025 historialliseen asemaan. Yhtiöstä tuli ensimmäinen puolijohdevalmistaja, jonka vuotuinen liikevaihto ylitti 100 miljardia dollaria. Gartnerin ennakkotietojen mukaan Nvidian puolijohdemyynnin arvo nousi 125,7 miljardiin dollariin.

Nottinghamin yliopiston ja Imperial College Londonin tutkijat ovat demonstroineet UV-C-alueella toimivan laserjärjestelmän, jossa yksittäisen laserpulssin kesto on vain noin 0,24 pikosekuntia eli 240 femtosekuntia. Aikaskaala on poikkeuksellinen ja avaa periaatteessa mahdollisuuden täysin uuden luokan optiseen datansiirtoon.

World Economic Forum on nostanut rakenteelliset akkukomposiitit vuoden 2025 tärkeimmäksi nousevaksi teknologiaksi yhdessä tiedekustantaja Frontiersin kanssa. Teknologiaa esitellään konkreettisesti Davosissa World Economic Forumin aikaan järjestettävässä Science Housessa, jossa ruotsalainen Chalmers University of Technology toimii akateemisena partnerina.

PC-markkina kasvoi vahvasti vuonna 2025, mutta muistien ja tallennusratkaisujen saatavuus on noussut vakavaksi uhkaksi kehityksen jatkumiselle. Tuoreen Omdia-analyysin mukaan PC-toimitukset kasvoivat vuoden viimeisellä neljänneksellä 10,1 prosenttia 75 miljoonaan laitteeseen. Koko vuoden 2025 toimitukset ylsivät 279,5 miljoonaan kappaleeseen, mikä tarkoittaa 9,2 prosentin kasvua edellisvuoteen.

Teollisuusautomaation keskeinen kenttäväylä EtherCAT täyttää EU:n uudet kyberturvallisuusvaatimukset ilman teknisiä muutoksia. EtherCAT Technology Group kertoo, että EtherCAT vastaa EU Cyber Resilience Act -asetuksen vaatimuksia turvallisuustasolla 2. Arvio perustuu standardiin IEC 62443, jota pidetään CRA:n keskeisenä teknisenä viitekehyksenä.

Qualcomm Technologies on ottanut selvän askeleen kohti robotiikan valtavirtaa. Yhtiö esitteli CES-messuilla kokonaisen robotiikka-arkkitehtuurin, joka yhdistää suorituskykyiset Dragonwing-prosessorit, ohjelmistopinon ja tekoälymallit yhdeksi yleiskäyttöiseksi alustaksi. Tavoitteena ei ole rakentaa robotteja, vaan hallita sitä, millä ne ajattelevat.

Intelin PC-markkinoille tuoma tekoälylaskenta siirtyy nyt nopeasti sulautettuihin järjestelmiin. Vielä hetki sitten kannettaviin suunniteltu Core Ultra Series 3 -prosessorisukupolvi näkyy jo teollisissa korteissa ja moduuleissa. Kehitys on poikkeuksellisen nopeaa.

FPGA-markkinaan on syntynyt merkittävä uusi standardi. Standardization Group for Embedded Technologies on julkaissut Open Harmonized FPGA Module -määrittelyn. Sen myötä suoraan piirilevylle juotettava FPGA-moduuli on saanut ensimmäistä kertaa avoimen ja toimittajariippumattoman standardin. - Harmonisoimalla rajapinnat tuomme FPGA-teknologioihin saman modulaarisuuden ja skaalautuvuuden, joka on vauhdittanut Arm- ja x86-markkinoita vuosien ajan, sanoo SGET:n puheenjohtaja Ansgar Hein.