Pakkasaamu on auton sähköjärjestelmän pahin hetki. Starttimoottori imaisee akusta virran, jännite romahtaa hetkellisesti ja koko 12 voltin järjestelmä elää äärirajoilla. Kuljettaja ei näe tätä. Hän huomaa vain, jos valot välähtävät tai viihdejärjestelmä käynnistyy uudelleen.
Tähän tilanteeseen STMicroelectronics on tuonut uuden 4-kanavaisen high-side-ajurin, VNQ9050LAJ:n. Sen keskeinen lupaus on yksinkertainen: auton sähkö ei saa sammua, vaikka jännite putoaa hetkeksi lähes pohjalukemiin.
Komponentin minimikäyttöjännite on 4 volttia, mutta se on suunniteltu kestämään niin sanotun cold crank -tilanteen aina 2,7 volttiin asti. Juuri tämä hetki ratkaisee, pysyvätkö ohjausyksiköt hereillä vai boottaavatko ne uudelleen.
Modernissa autossa lähes kaikki on elektroniikan varassa. Valot, lämmitys, ohjaustehostin, turvajärjestelmät ja keskusyksiköt eivät saa nollautua kesken käynnistyksen. Käyttäjäkokemus on nykyisin yhtä tärkeä kuin mekaaninen luotettavuus.
Ajuri täyttää uusimman LV124-version vaatimukset. LV124 on autonvalmistajien käyttämä sähköinen rasitustesti, jossa komponentit altistetaan alijännitteille, ylijännitepiikeille ja nopeille transienteille.
Kyse ei ole laboratorio-olosuhteista, vaan todellisista skenaarioista. Huono akku, kylmä sää, kuormapiikit ja starttimoottorin aiheuttamat häiriöt kuuluvat arkeen. Komponentin on pysyttävä toimintakuntoisena kaikissa näissä tilanteissa.
Kytkin, joka myös mittaa
VNQ9050LAJ ei ole pelkkä virtakytkin. Se sisältää tarkan virranpeilauksen ja sense-FET-rakenteen, jonka avulla kuormavirtaa voidaan mitata jatkuvasti ulkoisen vastuksen kautta.
Tämä mahdollistaa:
- analogisen virrapalautteen
- oikosulkujen tunnistuksen
- ylikuormitus- ja lämpötilavaroitukset
- avoimen kuorman havaitsemisen
- short-to-VCC-tilanteen tunnistuksen
