Eikö 8 bittiä enää riitä? Tässä vastaus

Vielä hetki sitten 8-bittinen mikrokontrolleri riitti useimpiin ohjaussovelluksiin. Nyt vaatimukset ovat toiset. Lisää liitäntöjä, enemmän reaaliaikaisuutta, parempaa häiriönsietoa ja kasvavaa turvallisuusvaatimusten painetta. Tässä kohtaa moni kysyy, onko 8 bittiä enää tarpeeksi.

Microchipin uusi PIC32CM PL10 antaa vastauksen. Ei siksi, että 8-bittiset olisivat katoamassa. Vaan siksi, että niiden ympärille kasvanut järjestelmä on muuttunut monimutkaisemmaksi.

PL10 perustuu Arm Cortex-M0+ -ytimeen. Se on PIC32-perheen sisäänkäyntitaso. Silti kohderyhmä ei ole korkean suorituskyvyn sovellukset, vaan juuri ne tutut alueet, joissa 8-bittiset ovat hallinneet. Teollinen ohjaus, rakennusautomaatio, kodinkoneet, sähkötyökalut ja anturijärjestelmät.

Keskeinen ero ei ole kellotaajuudessa vaan arkkitehtuurissa. PL10 tarjoaa runsaasti Core Independent Peripherals -lohkoja, jotka hoitavat toistuvia ja aikakriittisiä tehtäviä ilman CPU:n kuormitusta. Tämä parantaa determinismiä ja laskee virrankulutusta. Asioita, joita 8-bittisillä on totuttu paikkaamaan ohjelmallisesti.

Toinen selvä viesti on sähköinen yhteensopivuus. PL10 toimii 1,8–5,5 voltin alueella ja tukee monijännite-I/O:ta. Eri jännitetasojen yhdistäminen onnistuu ilman ulkoisia tasomuuntimia. Tämä on suora nyökkäys vanhoihin 5 voltin maailmoihin, ei niiden hylkääminen.

Myös migraatio on tehty helpoksi. PL10 on pin-yhteensopiva monien AVR-ohjainten kanssa. Kehitystyökalut eivät pakota yhden ekosysteemin vangiksi, vaan tuki löytyy niin MPLABista kuin VS Codesta, Keilistä, IARista ja Zephyristä. Mukana on myös tekoälyavusteinen koodigeneraattori.

Lisäksi mukaan tulevat turvallisuusvaatimukset, joita 8-bittisiltä ei aiemmin odotettu. ISO 26262 -yhteensopivuus kertoo, mihin suuntaan jopa perinteiset ohjainsovellukset ovat menossa.

