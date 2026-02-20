Rakennusautomaatiosta tuttu EnOcean-radio on nyt helppo lisätä sulautettuihin järjestelmiin valmiilla lisäkortilla. MIKROEn uusi EnOcean 5 Click tuo kaksisuuntaisen 868 megahertsin EnOcean-yhteyden mikroBUS-yhteensopiviin kehitysalustoihin.
Kortti perustuu EnOceanin TCM 615 -radiogateway-moduuliin, joka tukee EnOcean Radio Protocol 1 -protokollaa 868,3 megahertsin taajuudella. Ratkaisu soveltuu erityisesti vähävirtisiin ja jopa paristottomiin antureihin, kytkimiin ja toimilaitteisiin.
EnOcean on tunnettu energiankeruulaitteista, joissa esimerkiksi kytkimen painallus tuottaa itse tarvittavan energian radiolähetykseen. Radioyhteys on optimoitu lyhyisiin telegrammeihin ja erittäin pieneen energiankulutukseen. Toisin kuin mesh-pohjaisissa IoT-verkoissa, EnOceanin malli perustuu kevyisiin radiolähetyksiin ja gateway-välitteiseen arkkitehtuuriin.
EnOcean 5 Click toimii sarjaliitännän kautta EnOcean Serial Protocol 3.0 -rajapinnalla. UART-nopeuksiksi tuetaan 57 600 ja 460 800 bittiä sekunnissa. Radiopuolella moduulin herkkyys on -95 dBm ja lähetysteho +10 dBm, mikä riittää tyypillisiin sisä- ja kevyisiin ulkoympäristöihin.
Moduuli tukee myös EnOcean Alliance -määrittelyn mukaisia tietoturvaominaisuuksia, kuten salausta, autentikointia ja toistohyökkäysten estoa. RF-antenni on integroitu piirilevylle 50 ohmin rakenteena.
Lisäkortti kuuluu MIKROEn laajaan mikroBUS-ekosysteemiin. Kortti tunnistautuu automaattisesti ClickID-toiminnolla, ja mukana toimitetaan avoimen lähdekoodin mikroSDK-kirjastot. Kehittäjä voi näin rakentaa nopeasti proof-of-concept -ratkaisun esimerkiksi energiatehokkaaseen valaistuksen ohjaukseen, releisiin tai kaihdinohjaimiin.
