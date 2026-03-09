RECOM tunnetaan valmiista DC/DC-tehomoduuleista, mutta nyt yhtiö laajentaa strategiaansa erillisratkaisuihin. Uusi RVP6501-ohjainpiiri ja siihen sopivat SMD-muuntajat antavat suunnittelijoille mahdollisuuden rakentaa omat eristetyt DC/DC-muuntimensa.
RECOM tuo markkinoille uuden komponenttisarjan, jolla voidaan toteuttaa eristettyjä DC/DC-muuntimia diskreeteistä osista. Sarjaan kuuluu muun muassa RVP6501-muuntajaohjain sekä sitä tukevia SMD-muuntajia. Ratkaisun ideana on tarjota vaihtoehto valmiille tehomoduuleille silloin, kun suunnittelija haluaa optimoida kustannukset, koon tai suorituskyvyn omaan sovellukseensa.
RVP6501 toimii 2,8–6 voltin käyttöjännitteellä ja kestää jopa 10 voltin transientteja. Piiri pystyy tuottamaan 500 milliampeerin virran koko käyttöjännitealueella, mikä on selvästi enemmän kuin perinteisissä 6501-tyypin muuntajaohjaimissa, joissa virta on tyypillisesti 300 mA viiden voltin syötöllä ja 150 mA 3,3 voltin jännitteellä.
Piiri on pinni- ja toimintoyhteensopiva yleisesti käytettyjen 6501-tyypin push-pull-muuntajaohjainten kanssa, joten sitä voidaan käyttää suoraan vaihtoehtona olemassa olevissa suunnitteluissa. RECOM on kuitenkin lisännyt ohjaimeen uusia toimintoja. Näihin kuuluu adaptiivinen säätö, joka kompensoi lämpötilan, kuorman ja komponenttien ikääntymisen aiheuttamia muutoksia transistorien kynnysjännitteessä. Lisäksi piiri valvoo jatkuvasti transistorivirtaa ja tarjoaa oikosulku- ja ylikuormitussuojauksen.
Näiden ominaisuuksien tarkoituksena on estää push-pull-topologialle tyypillinen ongelma, jossa kytkentäepäsymmetria voi johtaa muuntajan ytimen kyllästymiseen.
RECOMin mukaan uusi komponenttisarja on tarkoitettu erityisesti sovelluksiin, joissa suunnittelija haluaa rakentaa eristetyn DC/DC-muuntimen itse moduuliratkaisun sijaan. Yritys tunnetaan erityisesti valmiista DC/DC-moduuleista, joten siirtyminen myös diskreetteihin rakennuspalikoihin laajentaa sen tarjontaa teholähdesuunnittelijoille.
RVP6501-komponenteille luvataan kolmen vuoden takuu, ja näytteitä on saatavilla RECOMin jakelukanavien kautta. Lisätietoja täällä.
https://recom-power.com/en/products/ics-transformers-discrete-solutions/ics/rec-s-RVP6501.html?2