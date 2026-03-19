Panasonic on tuonut markkinoille uuden Toughbook 56 -kannettavan, joka yhdistää lujatekoisen rakenteen, reunalaskennan ja poikkeuksellisen laajan liitettävyyden. Laite on suunnattu erityisesti puolustuksen, viranomaisten, teollisuuden ja kriittisen infrastruktuurin kenttäkäyttöön, jossa yhteydet eivät ole aina luotettavia.
Toughbook 56:n keskeinen uutuus on Intelin AI Boost -neuraalisuoritin, jonka avulla tekoälylaskenta voidaan suorittaa suoraan laitteessa. Tämä mahdollistaa datan keräämisen, analysoinnin ja hyödyntämisen ilman pilviyhteyttä. Käytännössä laite pystyy jatkamaan toimintaansa myös tilanteissa, joissa yhteydet ovat hitaita, epävakaita tai kokonaan poikki.
Panasonicin mukaan tämä on ratkaiseva etu esimerkiksi kenttäoperaatioissa, pelastustoimessa ja muissa kriittisissä ympäristöissä, joissa päätöksiä on tehtävä reaaliaikaisesti ilman viivettä.
Toinen merkittävä erottava tekijä on liitettävyys. Toughbook 56 tukee samanaikaisesti kolmea langallista LAN-yhteyttä: 1, 2,5 ja 10 gigabitin nopeuksilla. Tämä mahdollistaa useiden verkkojen rinnakkaisen käytön ja erittäin nopean tiedonsiirron. Panasonicin testien mukaan 80 gigatavun tiedosto siirtyy 10 gigabitin yhteydellä noin puolessatoista minuutissa.
Ratkaisu viittaa selvästi käyttökohteisiin, joissa käsitellään suuria datamääriä kentällä, kuten televerkon mittauksissa, puolustusjärjestelmissä tai teollisuuden diagnostiikassa.
Laitteen ergonomiaa on uudistettu kenttäkäyttöä ajatellen. Uusi ErgoGrip Edge -rakenne mahdollistaa tietokoneen avaamisen ja käytön yhdellä kädellä, mikä on hyödyllistä liikkuvassa työssä. Kosketuslevy on suunniteltu vähentämään virhepainalluksia esimerkiksi käsineitä käytettäessä.
Näyttö tukee käyttöä haastavissa valaistusolosuhteissa. Kirkkaus yltää 1000 kandelaan neliömetrillä, mikä mahdollistaa käytön kirkkaassa auringonvalossa. Toisaalta kirkkauden voi laskea hyvin alhaiseksi, mikä helpottaa työskentelyä pimeässä ja parantaa tietoturvaa.
Toughbook 56 voidaan varustaa erillisellä AMD Radeon W7500M -grafiikkapiirillä, joka mahdollistaa raskaampien sovellusten, kuten 3D-karttojen, simulaatioiden ja CAD-ohjelmistojen käytön suoraan kentällä. Tämä tekee laitteesta käytännössä liikkuvan työaseman.
Yhteyksien osalta laite tukee Wi-Fi 7:ää, Bluetooth 5.4:ää sekä valinnaisesti 4G- ja 5G-yhteyksiä, mukaan lukien yksityisverkot. Tämä yhdistettynä useisiin LAN-portteihin tekee siitä monipuolisen työkalun erilaisiin verkkoympäristöihin.
Akkukesto on jopa 12 tuntia yhdellä akulla, ja kahdella lennosta vaihdettavalla akulla käyttöaika nousee jopa vuorokauteen.
Toughbook 56 tulee saataville toukokuussa 2026.