Kolmivaiheinen tuuletinohjaus ilman koodia

Belgialainen Melexis pyrkii madaltamaan BLDC-moottorien käyttöönoton kynnystä uudella ohjainpiirillään. Yhtiön MLX80339 tuo kolmivaiheisen tuuletinohjauksen massamarkkinaan ilman ohjelmistokehitystä: moottorinohjauslogiikka on valmiiksi integroitu piiriin ja käyttöönotto tehdään konfiguroimalla, ei koodaamalla.

Kompaktien, sensorittomien moottorijärjestelmien suunnittelijoihin kohdistuu jatkuva paine parantaa hyötysuhdetta, pienentää melua ja nostaa luotettavuutta ilman kustannusten tai kehitysajan kasvua. Perinteisesti edulliset yksikäämiratkaisut ovat säilyttäneet asemansa yksinkertaisuutensa ansiosta, vaikka ne jäävät jälkeen suorituskyvyssä. Kolmivaiheinen ohjaus tarjoaa selvästi paremman hyötysuhteen ja hiljaisemman käynnin, mutta on vaatinut enemmän suunnitteluosaamista ja ohjelmistokehitystä.

MLX80339:n keskeinen idea on kuroa tämä kuilu umpeen. Piiri sisältää valmiiksi esivalidoidun moottorinohjauslogiikan, jonka parametrit määritellään Melexisin työkaluilla ilman erillistä firmware-kehitystä. Yhtiön mukaan prototyyppi voidaan saada toimintaan alle 15 minuutissa käyttämällä evaluaatiokittiä ja Start-to-Run-työkalua, joka generoi tarvittavat asetukset automaattisesti.

Teknisesti piiri tukee sensoritonta ohjausta ja on optimoitu hiljaiseen käyntiin. Se kykenee ohjaamaan jopa 20 watin kuormaa 12 voltin jännitteellä ja 40 wattia 24 voltissa. Virranrajoitus on säädettävissä kolmeen ampeeriin asti, ja suojauspiirit kattavat ali- ja ylijännitteen, ylivirran sekä ylikuumenemisen. Laaja käyttöjännitealue 6–26 volttia ja toimintalämpötila −40:stä 125 celsiusasteeseen helpottavat integrointia eri sovelluksiin.

MLX80339 tukee myös perinteistä PWM-ohjausta, mikä mahdollistaa suoran korvaavuuden olemassa oleviin ratkaisuihin. Lisäksi tarjolla ovat digitaaliset rajapinnat, kuten UART ja I²C, jotka mahdollistavat diagnostiikan ja useamman tuulettimen hallinnan kehittyneemmissä järjestelmissä.

Kohdesovelluksia ovat erityisesti pienet jäähdytystuulettimet, kattotuulettimet ja autojen istuintuuletus, mutta piiri soveltuu myös pieniin moottoreihin, pumppuihin ja toimilaitteisiin. SO8-EP-kotelo mahdollistaa käytön tilarajoitteisissa ratkaisuissa.

Melexisin ratkaisu kuvastaa laajempaa kehityssuuntaa, jossa analogia- ja sekasignaalipiireihin integroidaan yhä enemmän sovelluslogiikkaa. Tavoitteena ei ole pelkästään tarjota komponenttia, vaan valmiiksi optimoitu toiminnallinen kokonaisuus, joka lyhentää tuotekehitysaikaa ja tuo kehittyneemmät ratkaisut myös vähemmän erikoistuneiden suunnittelijoiden ulottuville.

MLX80339 on nyt saatavilla näytteinä ja volyymituotantona.