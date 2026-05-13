TDK on esitellyt uuden i9C-sarjan DC-DC-muuntimet, joiden hyötysuhde nousee parhaimmillaan jopa 99 prosenttiin. Kyse on erittäin korkeasta lukemasta 1500 watin teholuokassa.
Uusi i9C on niin sanottu buck-boost-hakkuriteholähde. Se tarkoittaa DC-DC-muunninta, joka pystyy sekä laskemaan että nostamaan jännitettä riippuen tilanteesta. Esimerkiksi akkukäyttöisessä järjestelmässä akun jännite voi kuorman ja varaustilan mukaan vaihdella paljonkin, mutta elektroniikka tarvitsee silti vakaan käyttöjännitteen.
Normaalisti hakkuriteholähde muuntaa jännitettä jatkuvasti, mikä aiheuttaa aina hieman häviöitä ja lämpöä. TDK:n uuden moduulin erikoisuus on yhtiön patentoima PHEPT-tekniikka (programmable high-efficiency pass-through). Sen avulla muunnin voi sopivalla jännitealueella ohittaa koko hakkuroinnin ja syöttää energian lähes suoraan tulosta lähtöön. Näin kytkentä- ja muunnoshäviöt putoavat lähes olemattomiin.
Korkea hyötysuhde on tärkeä erityisesti akkukäyttöisissä järjestelmissä, joissa jokainen hukattu watti muuttuu lämmöksi ja lyhentää käyttöaikaa. TDK tähtääkin moduulilla esimerkiksi AGV- ja AMR-robotteihin, drooneihin, humanoidirobotteihin sekä muihin akkukäyttöisiin teollisuuslaitteisiin.
Sarjan ensimmäinen versio tukee 9–80 voltin tulojännitettä ja 9,6–60 voltin lähtöjännitettä jopa 30 ampeerin virralla. Toinen versio tukee 50 ampeerin lähtövirtaa hieman pienemmällä jännitealueella.
Moduuli on toteutettu quarter-brick-kokoisena ja siinä on integroitu pohjalevy erilaisia jäähdytysratkaisuja varten. Mukana ovat myös säädettävä ylivirtasuojaus, power-good-signaali, etäkompensointi sekä vähän energiaa kuluttava sleep mode.
