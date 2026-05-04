Bluetooth-moduuli tekee mikro-ohjaimesta turhan

Digi International on julkaissut XBee3 BLU -moduulin, joka vie Bluetooth Low Energy -ratkaisut selvästi pidemmälle kuin pelkkä radiolinkki. BLE 5.4 -yhteys yhdistyy suoraan moduulissa ajettavaan MicroPython-koodiin, jolloin erillistä mikrokontrolleria ei monissa sovelluksissa enää tarvita.

Tämä muuttaa arkkitehtuuria olennaisesti. Perinteinen malli, jossa BLE-moduuli toimii pelkkänä radiokerroksena ja sovelluslogiikka pyörii erillisellä MCU:lla, voidaan korvata yhdellä komponentilla. Moduuli tarjoaa suoran pääsyn I/O-liitäntöihin, kuten digitaaliportteihin ja 10-bittisiin AD-muuntimiin, joten anturit voidaan kytkeä suoraan siihen.

Bluetooth LE 5.4 tuo mukanaan pidemmän kantaman, paremman datanopeuden ja kehittyneet beaconing-ominaisuudet. Näitä voidaan hyödyntää esimerkiksi omaisuuden seurantaan, läheisyyspohjaiseen tunnistukseen ja kenttälaitteiden konfigurointiin mobiilisti ilman erillisiä ohjelmointilaitteita.

Tietoturvassa Digi hakee selvästi erottuvaa tasoa. Moduuli sisältää TrustFence-kehyksen, jossa yhdistyvät secure boot, laitteistokiihdytetty salaus ja Secure Remote Password -protokolla. Tämä mahdollistaa niin sanotun zero-knowledge-autentikoinnin sekä 256-bittisen AES-salauksen. Kun tähän lisätään BLE 5.4:n omat suojausmekanismit, kuten salattu mainonta ja suojattu paritus, muodostuu monikerroksinen tietoturva ilman lisäkomponentteja.

Kehityksen kannalta keskeinen etu on esisertifiointi ja XBee-ekosysteemi. Moduuli on saatavilla kahdessa XBee-muodossa ja on pinniyhteensopiva aiempien ratkaisujen kanssa, mikä mahdollistaa nopean päivityksen olemassa oleviin laitteisiin ilman uudelleensuunnittelua. Digi XBee Studio hoitaa konfiguroinnin, testauksen ja firmware-päivitykset, ja mobiilisovellus mahdollistaa OTA-päivitykset sekä laitteiden hallinnan suoraan puhelimesta.

XBee3 BLU toimii −40…+85 °C lämpötila-alueella, mikä tekee siitä käyttökelpoisen myös teollisissa ja vaativissa ympäristöissä. Yhdistettynä reunalaskentaan ja mobiilihallintaan moduuli sopii erityisesti laitteisiin, joissa tarvitaan paikallista päätöksentekoa ilman jatkuvaa pilviyhteyttä.

Digin tuotteita tuo maahan Mespek.