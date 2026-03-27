Kingston on esitellyt uuden IronKey Locker+ 50 G2 -muistitikkunsa vahvasti salaukseen nojaavalla viestillä. Tikku käyttää XTS-tilassa toimivaa 256-bittistä AES-salausta ja tarjoaa suojauksen brute force -hyökkäyksiä sekä BadUSB-uhkia vastaan. Paperilla paketti näyttää vakuuttavalta, mutta yksi keskeinen asia puuttuu, sillä tikku ei ole FIPS 140-3 -sertifioitu.
Kingston korostaa tiedotteessaan FIPS 197 -yhteensopivuutta, joka käytännössä tarkoittaa AES-algoritmin käyttöä. Tämä ei kuitenkaan ole varsinainen tietoturvasertifiointi, vaan pelkkä määrittely siitä, miten salaus toimii. Varsinainen toteutuksen turvallisuus (eli avainten hallinta, firmware-suojaus ja fyysiset hyökkäykset) arvioidaan FIPS 140-3 -prosessissa, jota tämä malli ei ole läpäissyt.
Teknisesti Kingston on valinnut oikean suunnan: XTS-AES-256 on nykyisin standardi tallennusmedian salauksessa, ja samaa menetelmää käytetään esimerkiksi levy- ja SSD-suojauksessa. Lisäksi tikku toimii ilman erillistä ohjelmistoa, mikä tarkoittaa, että salaus toteutetaan ohjainpiirissä eikä tietokoneella.
Tietoturvan kannalta kiinnostavampi kysymys on kuitenkin avainten hallinta. Tikku tukee sekä käyttäjä- että ylläpitäjäsalasanoja, ja ylläpitäjä voi nollata käyttäjän tunnukset. Tämä helpottaa käyttöä, mutta tarkoittaa samalla, että järjestelmässä on useampi avainpolku – ja siten enemmän potentiaalista hyökkäyspintaa. Historiallisesti juuri näistä toteutuksista on löytynyt heikkouksia, vaikka käytetty algoritmi olisi ollut vahva.
Kingston mainitsee myös digitaalisesti allekirjoitetun firmwaren suojana BadUSB-hyökkäyksiä vastaan. Tämä on tärkeä ominaisuus, mutta ilman tarkempia tietoja esimerkiksi secure boot -ketjusta tai debug-rajapintojen suojauksesta sen todellinen taso jää avoimeksi.
IronKey-sarjassa on aiemmin nähty myös FIPS 140-3 Level 3 -sertifioituja malleja, mutta uusi Locker+ 50 G2 ei kuulu tähän joukkoon. Tämä tekee siitä enemmänkin kuluttaja- ja yrityskäyttöön suunnatun “perusturvallisen” ratkaisun kuin korkean turvallisuusluokan välineen.