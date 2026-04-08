USB Type-C -liitin on ottamassa seuraavan askeleen myös vaativissa käyttöympäristöissä. Same Sky on laajentanut liitinvalikoimaansa uusilla IP-luokitelluilla USB-C-malleilla, jotka voidaan asentaa suoraan piirilevylle ilman erillisiä tiivistysvaiheita.
Uusien UJ-sarjan liittimien keskeinen innovaatio on UV-liimattuihin O-renkaisiin perustuva tiivistysratkaisu, joka kestää normaalin SMT-juotosprosessin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vesitiivis liitin voidaan asentaa samassa tuotantolinjassa muiden pintaliitoskomponenttien kanssa, ilman manuaalista jälkikokoonpanoa tai erillistä tiivistystä.
Tarjolla olevat mallit kattavat IPX5–IPX8- sekä IP66–IP68-suojausluokat, joten liittimet soveltuvat kosteudelle ja pölylle altistuviin sovelluksiin esimerkiksi teollisuudessa, ajoneuvoissa ja ulkokäytössä. Samalla ne tukevat laajasti eri USB-standardeja aina USB 2.0:sta USB4 Gen 3x2:een asti, mahdollistaen jopa 40 gigabitin sekuntinopeudet.
Virransyötön osalta liittimet tukevat USB Power Delivery -määrittelyä jopa 240 watin teholla (48 V, 5 A). Valikoimassa on myös pelkkään virransyöttöön tarkoitettuja malleja, joissa datapinnit on jätetty pois kustannusten optimoimiseksi.
Liittimiä on saatavana useilla eri asennustavoilla ja orientaatioilla, ja niiden mekaaninen kestävyys yltää jopa 10 000 liitäntäkertaan. Käyttölämpötila-alue ulottuu –40 asteesta +85 asteeseen.
Uudet mallit ovat saatavilla heti, ja niiden hinnat alkavat 0,68 dollarista 700 kappaleen erissä. Lisätietoja täällä.