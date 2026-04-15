Norjalainen Mascot laajentaa virtalähdevalikoimaansa uudella 4320-sarjan desktop-mallilla, joka on suunniteltu toimimaan yhtä hyvin sekä lääkintälaitteissa että kotikäytön sovelluksissa.
Uutuuden keskeinen idea ei ole niinkään teholuokassa tai rakenteessa, vaan sertifioinneissa. Sama virtalähde täyttää sekä lääkintälaitteiden IEC 60601 -vaatimukset että kotikäyttöön tarkoitetun IEC 60601-1-11 -standardin. Lisäksi se on yhteensopiva ICT- ja AV-laitteiden IEC 62368-1 -standardin sekä kodinkoneiden IEC 60335-1 -vaatimusten kanssa.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että laitevalmistaja voi käyttää yhtä ja samaa virtalähdettä useissa eri tuotteissa ja markkinoissa ilman erillisiä versioita. Erityisesti kotona käytettävien lääkintälaitteiden kasvu tekee tällaisesta monikäyttöisyydestä yhä tärkeämpää.
4320-sarja tarjoaa enintään 80 watin tehon ja tukee laajaa 90–264 voltin syöttöjännitealuetta. Saatavilla on useita vakiojännitteitä 12 voltista aina 64 volttiin, ja valmistaja tarjoaa myös asiakaskohtaisia versioita.
Rakenteeltaan virtalähde on perinteinen ulkoinen desktop-malli, mutta sitä voidaan muokata liittimien, kaapeleiden, koteloinnin ja IP-luokituksen osalta eri käyttötarkoituksiin. Tämä korostaa kehityssuuntaa, jossa erot virtalähteiden välillä syntyvät yhä enemmän konfiguraatiosta ja hyväksynnöistä kuin itse elektroniikasta.
Ensimmäiset näytteet ovat saatavilla pilottituotannosta, ja laajempi saatavuus seuraa myöhemmin.
