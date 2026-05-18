Microchipin uusi EX-423-kideoskillaattori tähtää sovelluksiin, joissa ajoituksen vakaus ja pieni tehonkulutus ovat yhtä aikaa kriittisiä. Tyhjiöpakattu rakenne parantaa lämpöstabiilisuutta erityisesti GPS-, radio- ja mittausjärjestelmissä, joissa referenssisignaalin puhtaus näkyy suoraan suorituskyvyssä.
Microchip on laajentanut korkean vakauden oskillaattoriperhettään EX-423-mallilla, joka on suunnattu erityisesti akkukäyttöisiin ja tilarajoitteisiin järjestelmiin. Uutuus perustuu yhtiön aiempaan EX-421-sarjaan, mutta tuo saman tyyppisen RF-suorituskyvyn pienempään ja matalatehoisempaan toteutukseen.
Keskeinen ratkaisu on tyhjiörakenteeseen perustuva kotelointi. Tyhjiö toimii lämpöeristeenä, jonka tarkoitus on vähentää lämpötilavaihtelujen vaikutusta taajuusvakavuuteen. Samalla nelipistekiinnitteinen kvartsirakenne pyrkii parantamaan iskunkestoa ja pienentämään kiihtyvyysherkkyyttä, mikä on tärkeää esimerkiksi GNSS-paikannuksessa, sotilasradioissa ja satelliittiviestinnässä.
EX-423 toimii 10–20 megahertsin taajuusalueella. Komponentin tehonkulutus on valmistajan mukaan noin yksi watti käynnistysvaiheessa ja parhaimmillaan 0,2 wattia vakiotilassa 25 asteen lämpötilassa. Tämän tyyppisissä tarkkuusoskillaattoreissa tehonkulutus on usein kompromissi vakauden kanssa, joten erityisesti akkukäyttöisissä mittaus- ja kenttälaitteissa pienempi jatkuva kulutus voi olla merkittävä etu.
Microchip korostaa myös matalaa vaihekohinaa, nopeaa lämpenemistä ja hyvää lyhyen aikavälin vakautta. Käytännössä nämä ominaisuudet vaikuttavat siihen, kuinka puhdas ja ennustettava referenssikello järjestelmässä on. Se näkyy esimerkiksi radiolinkkien suorituskyvyssä, mittalaitteiden tarkkuudessa ja paikannusjärjestelmien synkronoinnissa.
Vaikka kyse ei ole uudesta oskillaattorityypistä, EX-423 osoittaa kehityssuunnan, jossa tarkkuusreferenssejä pyritään tuomaan aiempaa pienempiin ja energiatehokkaampiin järjestelmiin ilman suurta kompromissia vakaudessa.
