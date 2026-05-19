Tekoälyagentit eivät ehkä tapa SaaS-liiketoimintaa. Mutta ne voivat tappaa sen alkuperäisen arvomallin. Sekä Salesforce että SAP näyttävät jo rakentavan maailmaa, jossa perinteinen SaaS-käyttöliittymä katoaa lähes kokonaan.
Liikkeenjohdon konsulttiyhtiö Bain & Company yrittää tuoreessa raportissaan rauhoitella markkinaa. Sen mukaan agenttinen tekoäly ei ole eksistentiaalinen uhka SaaS-yhtiöille, vaan päinvastoin uusi kasvumoottori. Bain arvioi agenttien automatisoivan SaaS-järjestelmiä yhdistävää inhimillistä koordinointityötä ja luovan jopa 100 miljardin dollarin lisämarkkinan pelkästään Yhdysvalloissa.
Raportti on varmasti osittain oikeassa. Yritykset tarvitsevat jatkossakin CRM:t, ERP:t, laskutuksen, HR-järjestelmät ja asiakaspalvelun. Agentit eivät poista liiketoimintaprosesseja mihinkään.
Mutta samalla tapahtuu jotain paljon suurempaa.
Salesforce esitteli keväällä uuden Headless 360 -strategiansa. Sen ydinajatus on radikaali: käyttäjän ei ehkä enää tarvitse koskaan kirjautua Salesforceen. Agentit käyttävät järjestelmää API-rajapintojen, MCP-työkalujen ja CLI-komentojen kautta.
SAP puolestaan puhui Sapphire-tapahtumassaan ”itseohjautuvasta yrityksestä”. Yhtiön mukaan käyttäjät eivät enää siirry sovelluksesta toiseen, vaan kommunikoivat suoraan Joule-agentin kanssa, joka kokoaa taustalla oikeat työnkulut, datan ja agentit tehtävän suorittamiseksi.
Käytännössä molemmat ohjelmistojätit sanovat nyt samaa asiaa. Ihminen ei enää ole enterprise-ohjelmiston ensisijainen käyttäjä. Agentti on.
Tämä on paljon suurempi muutos kuin uusi AI-avustaja tai hieman tehokkaampi chatbot. Kyse on koko ohjelmistobisneksen arvomallista.
Salesforce Suomen Solution Engineering Leader Laura Hankalin sanoi asian poikkeuksellisen suoraan: - On totta, että koodin kirjoittamisen arvo laskee vääjäämättä.
Vielä muutama vuosi sitten yksikään suuri enterprise-ohjelmistotalo ei olisi lausunut tätä ääneen. Nyt samaa viestiä tukevat käytännössä kaikki alan suuret toimijat.
Kun AI pystyy kirjoittamaan koodia, rakentamaan workflow’ta, tekemään integraatioita, luomaan käyttöliittymiä ja ottamaan sovelluksia käyttöön minuuteissa, itse toteuttaminen lakkaa olemasta niukka resurssi.
Tämä on SaaS-alan todellinen eksistentiaalinen uhka. Ei se, että ohjelmistot katoaisivat. Vaan se, että niiden alkuperäinen arvo katoaa.
Perinteinen SaaS myi käyttöliittymää, workflow-logiikkaa, integraatioita, sovelluskehitystä ja käyttäjäkokemusta. Agenttisessa maailmassa nämä kaikki ovat uhattuina.
Siksi sekä Salesforce että SAP puhuvat nyt jatkuvasti aivan muista asioista. Ohjelmistojen sijaan keskiössä ovat konteksti, data, governance-mallit, trust layer, toimialalogiikka ja agenttien orkestrointi.
Laura Hankalin kiteytti tämän ehkä kaikkein tärkeimpään lauseeseen. – Jatkossa yritysohjelmistojen arvo on kontekstissa.
Tuo lause voi jäädä historian kirjoihin. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että ohjelmistoalan arvo siirtyy pois itse ohjelmistosta.
Ehkä juuri siksi SaaS ei kuolekaan. Se vain muuttuu joksikin aivan muuksi. CaaS:ksi. Context as a Serviceksi.