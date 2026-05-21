Murata on tuonut tuotantoon AMR-magneettianturit, joiden virrankulutus on poikkeuksellisen pieni erityisesti matalilla käyttöjännitteillä. Kohteena ovat kolikkoparistolla toimivat lääketieteelliset laitteet, puettavat tuotteet ja IoT-solmut, joissa valmiustilan kulutus ratkaisee käyttöiän.
Muratan uusi MRMS166R-AMR-anturi toimii keskimäärin vain 20 nanoampeerin virralla ja käynnistyy jo 1,2 voltin käyttöjännitteellä. Yhtiö kertoo tämän olevan ensimmäinen AMR-anturi, joka yhdistää näin alhaisen kulutuksen ja matalan käyttöjännitteen samaan komponenttiin.
AMR-antureita käytetään magneettisina kytkiminä esimerkiksi laitteen aktiivisen tilan ja lepotilan välillä. Kosketukseton tunnistus poistaa mekaaniset kytkimet, mikä parantaa rakenteen luotettavuutta ja helpottaa tiiviiden sekä suljettujen laitteiden suunnittelua.
Merkitys korostuu erityisesti pienissä paristokäyttöisissä tuotteissa, joissa valmiustilan energiankulutus dominoi kokonaiskulutusta. Murata mainitsee käyttökohteiksi kapseliendoskoopit, lääketieteelliset anturilaastarit, AR-lasit, langattomat kuulokkeet sekä älylukot ja ovitunnistimet.
Teknisesti ratkaisu perustuu AMR-anturin sisäisen piirirakenteen uudistamiseen. Tavoitteena oli säilyttää vakaa toiminta hopeaoksidikolikkoparistojen tyypillisillä käyttöjännitteillä, jotka jäävät usein noin 1,55 volttiin. Yhtiön mukaan uusi rakenne mahdollistaa yli kahden vuoden toiminta-ajan tyypillisessä käytössä.
MRMS166R toimii 1,2–3,6 voltin alueella ja sen maksimilähtövirta on 1 mA. Sisarpiiri MRMS168R nostaa lähtövirran 12 milliampeeriin, mutta kulutus kasvaa samalla 80 nanoampeeriin ja käyttöjännite alkaa 2 voltista. Molemmat komponentit toimitetaan 1,0 x 1,0 x 0,4 millimetrin kotelossa.