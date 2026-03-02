VTT on julkaissut toisen riippumattoman testiraportin Donut Labin Solid-State Battery V1 -kennolle. Tällä kertaa tarkasteltiin purkukäyttäytymistä korkeissa lämpötiloissa, +80 ja +100 asteessa. Tulokset ovat kaksijakoiset. Sähköisesti kenno selvisi testeistä hyvin. Rakenteellisesti 100 asteen koe jätti jälkensä.
VTT purki kennon +80 °C:ssa 24 ampeerin virralla. Purkukapasiteetiksi mitattiin 27,481 Ah, mikä vastasi 110,5 prosenttia referenssikapasiteetista +20 °C:ssa. Testin jälkeen kennossa ei havaittu näkyviä muutoksia, ja se latautui normaalisti.
Vertailun vuoksi 80 °C on useimmille perinteisille nestemäiseen elektrolyyttiin perustuville litiumioni-kennoille jo selvästi normaalia käyttölämpötilaa korkeampi. Tyypillinen suositeltu jatkuva käyttölämpötila-alue päättyy usein 50–60 asteeseen, ja 80 °C:ssa moni kenno alkaa kärsiä kiihtyvästä vanhenemisesta tai kaasunmuodostuksesta. Tässä valossa Donut Labin kennon suorituskyky 80 asteessa on huomionarvoinen.
Seuraavassa testissä kenno purettiin +100 °C:ssa 12 ampeerin virralla. Purkukapasiteetti oli 27,610 Ah eli 107,1 prosenttia referenssistä. Kenno latautui edelleen normaalisti testin jälkeen. +100 °C testissä kennon pouch-kuori ei enää ollut alipaineessa, vaikka sähköinen toiminta säilyi normaalina. Tämä viittaa rakenteelliseen muutokseen erittäin korkeassa lämpötilassa, vaikka kenno ei menettänyt sähköistä toimintakykyään.
Mitä tulokset kertovat?
VTT:n mittausten perusteella Donut Labin kenno säilyttää purkukykynsä jopa 100 °C lämpötilassa lyhytaikaisessa testissä. Raportti ei kuitenkaan sisällä suoraa vertailua muihin litiumkennoihin, eikä se tarkastele pitkäaikaista altistusta tai toistuvia lämpösyklejä.
Testit koskivat yhtä kennoa (DL2), eikä raportti ota kantaa sarjatuotannon vaihteluun tai pitkän aikavälin kestävyyteen.
Toinen VTT-raportti vahvistaa näin kahta asiaa. Donut Labin kenno kestää poikkeuksellisen korkeita lämpötiloja purkutilanteessa ilman välitöntä sähköistä vikaantumista. Samalla 100 asteen koe osoittaa, että äärimmäiset olosuhteet vaikuttavat kennon rakenteeseen.