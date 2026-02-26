OnePlussan tulevaisuudesta on liikkunut sitkeitä huhuja. Emoyhtiö OPPO on joidenkin raporttien mukaan pohtinut brändin alasajoa tai sulauttamista tiiviimmin omaan toimintaansa. Tässä valossa uudet vuodot OnePlus 16 -mallista ovat merkittäviä. Ne viittaavat siihen, että tuotekehitys jatkuu normaalisti.
Tuoreimman vuodon mukaan OnePlus 16:n näytön reunukset voivat jäädä alle yhden millimetrin. Vertailun vuoksi edeltäjässä, OnePlus 15 -mallissa, reunukset olivat 1,15 millimetriä. Alle millimetrin kehys tarkoittaisi käytännössä lähes reunatonta etupintaa ja erittäin korkeaa näyttö–runko -suhdetta. Kyse ei ole vain kosmeettisesta muutoksesta, vaan myös paneelivalmistuksen ja koteloinnin tarkkuudesta.
Aiemmat vuodot ovat vihjanneet jopa 240 hertsin virkistystaajuudesta. OnePlus 15:ssä käytettiin 6,78 tuuman BOE X3 -paneelia 165 hertsin taajuudella, joten mahdollinen hyppy 240 hertsiin kiristäisi kilpailua erityisesti pelipuhelinten suuntaan.
Muiden huhujen mukaan laitteeseen olisi tulossa jopa 9000 milliampeeritunnin akku sekä Qualcommin seuraavan sukupolven lippulaivapiiri Snapdragon 8 Elite Gen 6. Kamerapuolella puhutaan 50 megapikselin pääkamerasta, 50 megapikselin ultralaajakulmasta sekä 200 megapikselin periskooppiteleobjektiivista, jonka kennokoko olisi 1/1,56 tuumaa.
Julkaisun arvioidaan ajoittuvan vuoden 2026 viimeiselle neljännekselle. Sitä ennen OnePlussan odotetaan tuovan markkinoille kompaktimman huippumallin.