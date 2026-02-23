VTT on testannut Donut Labin Solid-State Battery V1 -kennon latauskykyä. Riippumattomassa testissä kenno saatiin ladattua 80 prosentin varaustasoon noin viidessä minuutissa erittäin korkealla 11C-latausnopeudella. Tulokset tukevat yhtiön nopeaan lataukseen liittyviä väitteitä, mutta testit tehtiin yhdellä kennolla ja kovin latausteho edellyttää tehokasta lämpöhallintaa.
VTT:n raportin mukaan kennon nimelliskapasiteetiksi määritettiin 26 ampeerituntia. Kennoa ladattiin 5C-nopeudella 130 ampeerin virralla sekä 11C-nopeudella 286 ampeerin virralla. 11C-testissä 0–80 prosentin varaustaso saavutettiin 267–293 sekunnissa. Täyteen lataus kesti 438–477 sekuntia.
Nopean latauksen jälkeen kennosta saatiin purkauksessa takaisin 98,4–99,6 prosenttia ladatusta kapasiteetista. Tämä viittaa siihen, että erittäin korkea latausvirta ei estä energian hyödyntämistä ainakaan lyhyessä testissä.
Lämpötila nousee kuitenkin nopeasti. Kahdella jäähdytyspinnalla kennon maksimilämpötila 11C-latauksessa oli 63 astetta. Yhdellä jäähdytyspinnalla lämpötila nousi jopa 89 asteeseen ja yksi testiajo keskeytettiin 90 asteen turvarajan vuoksi. Tämä korostaa, että 11C-tason lataus edellyttää tehokasta lämpöhallintaa moduuli- ja pakettitasolla.
Maltillisemmalla 5C-latauksella 0–80 prosentin lataus kesti noin 9,5 minuuttia ja maksimilämpötilat jäivät 47–61,5 asteen välille testikokoonpanosta riippuen.
Raportti käsittelee nimenomaan lataussuorituskykyä. Se ei ota kantaa energiatiheyteen, pitkän aikavälin syklikestävyyteen, laajaan käyttölämpötila-alueeseen tai materiaalirakenteeseen. Testit tehtiin yhdellä kennolla, eikä raportti sisällä tilastollista hajontaa tai pitkäkestoisia syklitestejä.
VTT:n mittaukset antavat kuitenkin ensimmäisen riippumattoman datapisteen siitä, että Donut Labin kenno kestää erittäin nopean latauksen ja saavuttaa viiden minuutin 80 prosentin varaustason, kun lämmönhallinta on riittävä.
Seuraavat testitulokset ovat luvassa viikon kuluttua maanantaina.