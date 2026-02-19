Sota ja kiristynyt turvallisuustilanne näkyvät yhä selvemmin teknologiayhtiöiden tulosluvuissa. Puolustusbudjettien kasvu, eurooppalaisen omavaraisuuden korostuminen ja johtamisjärjestelmien modernisointi kiihdyttävät investointeja. Kotimainen Bittium on yksi selkeistä hyötyjistä, vaikka yhtiö ei asiaa näin suoraan sanokaan.
Toimitusjohtaja Petri Toljamo muotoilee asian diplomaattisemmin. Hänen mukaansa ”maailman turvallisuuspoliittisen tilanteen heikentyminen” ja suurvaltojen jännitteiden kasvu ovat lisänneet eurooppalaisten maiden halua pienentää riippuvuutta Euroopan ulkopuolisista toimijoista. Käytännössä tämä on kasvattanut merkittävästi taktisten radioiden ja verkkojen kysyntää.
Bittiumin loka–joulukuun liikevaihto kasvoi 62,5 prosenttia ja oli 53,9 miljoonaa euroa. Käyttökate nousi 23,0 miljoonaan euroon ja oli 42,7 prosenttia liikevaihdosta. Liiketulos oli 15,4 miljoonaa euroa eli 28,5 prosenttia liikevaihdosta. Kasvu tuli lähes kokonaan Defense & Security -liiketoiminnasta. Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus nousi 84,7 prosenttiin. Palveluliiketoiminnan osuus laski.
Uusia tilauksia kertyi neljänneksellä 97,9 miljoonan euron edestä. Joulukuussa yhtiö sai Puolustusvoimilta 15,9 miljoonan euron tilaukset Tough SDR -radioista ja niihin liittyvistä varusteista sekä ohjelmistokehityksestä. Itävaltalainen Cancom Austria AG tilasi taktisia tiedonsiirtojärjestelmiä 18,5 miljoonalla eurolla. Lisäksi Bittium allekirjoitti espanjalaisen Indra Groupin kanssa 50 miljoonan euron lisenssisopimuksen Tough SDR -teknologiasta.
Koko vuosi selvässä kasvussa
Tammi–joulukuun liikevaihto kasvoi 40,1 prosenttia ja oli 119,3 miljoonaa euroa. Liiketulos nousi 19,4 miljoonaan euroon, mikä vastaa 16,3 prosenttia liikevaihdosta. Käyttökate oli 32,4 miljoonaa euroa.
Uusien tilausten määrä kasvoi 153,3 miljoonaan euroon ja tilauskanta nousi 77,9 miljoonaan euroon. Henkilöstöä oli vuoden lopussa 528.
Defense & Security -segmentin voimakas tuotemyynti paransi kannattavuutta selvästi. Medical- ja Engineering Services -liiketoiminnat pysyivät pääosin edellisvuoden tasolla.
Bittium arvioi vuoden 2026 liikevaihdon olevan 140–155 miljoonaa euroa ja liiketuloksen 26–32 miljoonaa euroa. Liikevaihdon ja tuloksen ennakoidaan painottuvan toiselle vuosipuoliskolle.