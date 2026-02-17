LF Energyn alainen Battery Data Alliance on julkaissut uuden avoimen Battery Data Format -standardin (BDF), jonka tavoitteena on yhtenäistää akkutestauksessa syntyvän datan rakenne ja metatiedot. Tarkoitus on tehdä akkututkimuksen ja -kehityksen datasta siirrettävää, toistettavaa ja suoraan mallinnuskelpoista.
Akkulaboratorioissa syntyvä data on tähän asti ollut vahvasti laite- ja ohjelmistokohtaista. Eri syklereiden, kuten Arbinin ja MACCORin, tuottamat tiedostot eroavat rakenteeltaan ja nimeämiskäytännöiltään. Jokainen ohjelmistopäivitys voi muuttaa formaattia. Tämä hidastaa mallinnusta, vertailua ja datan yhdistelyä.
BDF määrittelee kiinteän taulukkoskeeman aikasarjamuotoiselle syklidatalle. Sen päälle on rakennettu koneellisesti luettava ontologia, joka pohjautuu BattINFO-määrittelyyn. Näin datan merkityssisältö ei ole pelkkää sarakeotsikkotekstiä, vaan semanttisesti määriteltyä tietoa. Tämä on tärkeää erityisesti koneoppimisen ja fysiikkapohjaisen mallinnuksen kannalta.
Standardi on validoitu käytännön tutkimusympäristöissä. Faraday Institutionin kehittämä PyProBE-työkaluketju ja sen käyttämä BDX-binaariformaatti on sovitettu yhteen BDF:n kanssa. Lisäksi formaatti on yhteensopiva suosittujen mallinnusalustojen, kuten PyBaMMin ja BattMon, kanssa.
Ekosysteemiä on rakennettu myös datan ja työkalujen kautta. Microsoft on ilmoittanut julkaisevansa oman akkutietoaineistonsa BDF-muodossa referenssikäyttöön. Startup-yhtiö Ohm tuo yhteisölle verkkopohjaisen konvertterin, jolla kaupallisten syklereiden raakadata voidaan muuntaa BDF-yhteensopivaksi. Eurooppalaiset tutkimuslaitokset Empa, ETH Zürich, EPFL ja SINTEF ovat jo julkaisseet lähes 200 kolikkokennon 1 000 syklin mittausaineiston BDF-formaatissa.
BDF-standardin merkitys voi olla huomattava. Yhtenäinen dataformaatti helpottaa akkumallien vertailua, nopeuttaa tekoälypohjaista optimointia ja parantaa elinkaariseurantaa. Se voi myös tukea sähköautojen akkujen second-life-sovelluksia, joissa luotettava ja vertailukelpoinen testidata on keskeinen edellytys.
Paljon riippuu siitä, lähtevätkö suuret akkukennojen valmistajat ja autoteollisuuden OEM-valmistajat standardin taakse. Jos sitoutuminen syntyy teollisella tasolla, BDF voi muodostua akkututkimuksen perusrakenteeksi.