Microchip Technology haluaa tehdä edge-tekoälystä tuotantovalmiin ratkaisun ilman, että asiakas joutuu rakentamaan koko koneoppimisputkea itse. Yhtiö laajentaa tarjontaansa täysipinoiseksi ratkaisuksi, joka yhdistää mikro-ohjaimet, mikroprosessorit, FPGA-piirit, valmiit mallit, kehitystyökalut ja sovelluspohjat.
Keskeinen viesti on selvä: kyse ei ole uudesta yksittäisestä AI-piiristä, vaan kokonaisalustasta, joka vie tekoälyn pilvestä verkon reunalle. Edge-ratkaisuissa päätökset tehdään siellä, missä sensoridata syntyy. Tämä tarkoittaa pienempää viivettä, parempaa tietosuojaa ja vähäisempää riippuvuutta pilvi-infrastruktuurista.
Yhtiö on perustanut erillisen Edge AI -liiketoimintayksikön kokoamaan MCU-, MPU- ja FPGA-tuotteensa samaan kehysratkaisuun. Tavoitteena on yhdistää rauta, optimoidut ML-mallit, kiihdytysratkaisut ja kehitystyökalut yhdeksi tuotantovalmiiksi kokonaisuudeksi.
Tarjolla on valmiiksi koulutettuja ja käyttöön otettavia malleja esimerkiksi sähköisten valokaarivikojen tunnistukseen, laitteiden kunnonvalvontaan ja ennakoivaan huoltoon, kasvojentunnistukseen ja avainsanojen tunnistukseen ohjaus- ja käyttöliittymissä. Ratkaisut ovat muokattavissa eri ympäristöihin, ja ne voidaan ottaa käyttöön Microchipin omilla sulautetun kehityksen työkaluilla tai kumppanien ohjelmistoilla.
Kehityspuolella keskiössä on MPLAB X -ympäristö sekä siihen liitetty ML-kehityspaketti, joka mahdollistaa mallien integroinnin optimoitujen kirjastojen kautta. FPGA-puolella yhtiö tarjoaa VectorBlox-kiihdytysalustan, jolla voidaan nopeuttaa esimerkiksi konenäkö- ja HMI-sovelluksia.
Strategisesti kyse on myös MCU-liiketoiminnan uudelleenmäärittelystä. Kun tekoäly integroidaan osaksi perinteistä sulautettua alustaa, mikro-ohjaimesta tulee älykäs päätöksentekoyksikkö eikä pelkkä ohjain. Samalla kehitysympäristöön sitoutuminen kasvattaa asiakkaan vaihtokustannuksia.