AI-palvelinten tehontarve kasvaa nopeammin kuin datakeskusten perinteinen sähkönjakelu kestää. GPU-klusterit ja tekoälykiihdyttimet nostavat yksittäisten räkkien tehon kymmeniin kilowatteihin. Tämän vuoksi ala on siirtymässä kohti 800 voltin HVDC-arkkitehtuureja. Galliumnitridi nousee tässä murroksessa avainteknologiaksi.
Perinteinen 48 voltin jakelu alkaa tulla vastaan jo fysiikan tasolla. Kun teho kasvaa, virrat nousevat. Samalla kasvavat I²R-häviöt, kuparin määrä ja jäähdytystarve. Lopputuloksena on raskas, kuuma ja kallis infrastruktuuri. Jännitteen nostaminen 800 volttiin pienentää virtoja merkittävästi ja parantaa koko järjestelmän hyötysuhdetta.
800 voltin jakelu ei kuitenkaan yksin riitä. Teho on edelleen muunnettava alas 48–50 volttiin lähellä kuormaa. Tämä DC–DC-muunnos on ollut pitkään pullonkaula. Tehot ovat useita kilowatteja moduulia kohden, ja hyötysuhdevaatimukset erittäin kovat. Tässä kohtaa galliumnitridi tekee eron.
GaN-pohjaiset tehotransistorit mahdollistavat korkean kytkentätaajuuden ja pienemmät kytkentähäviöt kuin perinteinen pii. Tämä tarkoittaa pienempiä magneettisia komponentteja, parempaa tehotiheyttä ja korkeampaa hyötysuhdetta. Käytännössä GaN tekee mahdolliseksi sen, että 800 voltin arkkitehtuuri toimii myös palvelintasolla, ei vain teoriassa.
Navitas Semiconductor julkisti helmikuussa 10 kilowatin DC–DC-alustan, joka on suunnattu nimenomaan seuraavan sukupolven AI-datakeskuksiin. Täysin GaNiin perustuva ratkaisu muuntaa 800 voltin tai ±400 voltin tasajännitteen 50 volttiin jopa 98,5 prosentin huipputehokkuudella. Moduuli yltää yli kahden kilowatin tehotiheyteen kuutiotuumaa kohden, mikä on luokassaan poikkeuksellista.
Ratkaisu osoittaa, että 800 voltin HVDC ei ole enää vain datakeskusten sähkönsyötön konsepti, vaan myös palvelinten sisäinen arkkitehtuuri on valmis muutokseen. Samalla se kertoo, miksi GaN on nousemassa keskiöön AI-infrastruktuurissa. Ilman sitä korkean jännitteen ja suuren tehon DC–DC-muunnos jäisi helposti liian suureksi, kuumaksi tai tehottomaksi.
AI-kuormien kasvu ei ole hidastumassa. Kun laskentateho per kysely moninkertaistuu, myös sähkönjakelun on muututtava. Galliumnitridi ei yksin luo 800 voltin AI-palvelimia, mutta se avaa niille tien.