STMicroelectronics on esitellyt Stellar P3E -mikro-ohjaimen, joka tuo tekoälykiihdytyksen suoraan autoluokan ohjainpiiriin. Kyseessä on merkittävä askel kohti hajautettua, reaaliaikaista älykkyyttä ajoneuvoissa, kun AI-laskenta ei ole enää vain keskitettyjen SoC-piirien tai domain-ohjainten varassa.
Stellarin ytimessä on ST:n Neural-ART Accelerator -kiihdytin, eli erillinen NPU, joka on integroitu suoraan mikro-ohjaimelle. Ratkaisun idea on siirtää koneoppimiseen perustuva päätöksenteko lähelle antureita ja toimilaitteita. Tämä mahdollistaa mikrosekuntitason vasteajat ja jatkuvasti päällä olevan AI:n ilman suurta tehonkulutusta tai erillistä prosessoria.
ST:n mukaan ohjain kykenee jopa 30-kertaiseen energiatehokkuuteen AI-inferenssissä verrattuna perinteiseen MCU-ydinpohjaiseen toteutukseen. Käytännössä tämä avaa oven esimerkiksi virtuaaliantureille, ennakoivalle kunnossapidolle ja moottorin tai akuston toiminnan hienosäädölle reaaliajassa. Samalla voidaan vähentää fyysisten antureiden, johtojen ja erillisten ohjainlaitteiden määrää.
Stellar P3E on suunnattu erityisesti niin sanottuihin X-in-1-ECU-ratkaisuihin, joissa useita toimintoja yhdistetään yhteen ohjaimeen. Tällainen arkkitehtuuri tukee ohjelmistopohjaisten ajoneuvojen (SDV) kehitystä ja auttaa keventämään ajoneuvon rakennetta sekä kustannuksia.
Ohjain perustuu 500 megahertsin Arm Cortex-R52+ -ytimiin ja split-lock-arkkitehtuuriin, jolla voidaan tasapainottaa suorituskyky ja funktionaalinen turvallisuus. Muistiratkaisuna käytetään ST:n PCM-pohjaista xMemoryä, joka tarjoaa suuremman tiheyden kuin perinteinen sulautettu flash ja mahdollistaa ohjelmistojen kasvun ilman rautamuutoksia.
ST tukee uutta ohjainta Edge AI Suite -työkaluilla ja Stellar Studio -kehitysympäristöllä, joilla tekoälymallit voidaan viedä suoraan ajoneuvon reunalaskentaan. Stellar P3E:n tuotannon on määrä käynnistyä vuoden 2026 viimeisellä neljänneksellä.