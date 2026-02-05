SiTime ostaa Renesas Electronicsin ajoituspiiriliiketoiminnan noin 1,5 miljardin dollarin kaupassa. Kauppa tehdään käteisellä ja SiTimen osakkeilla, ja sen odotetaan toteutuvan vuoden 2026 loppuun mennessä viranomaishyväksyntöjen jälkeen.
Ostettava liiketoiminta tuottaa SiTimen arvion mukaan noin 300 miljoonan dollarin liikevaihdon 12 kuukauden aikana kaupan sulkeutumisen jälkeen. Bruttokate on noin 70 prosenttia. Noin 75 prosenttia liikevaihdosta tulee AI-datakeskus- ja tietoliikennesovelluksista.
SiTime on tähän asti keskittynyt MEMS-pohjaisiin ajoituspiireihin, erityisesti oskillaattoreihin ja resonansseihin. Renesas puolestaan on tunnettu järjestelmätason kellotuspiireistä, kuten kellogeneraattoreista, puskureista, verkkosynkronointipiireistä ja jitterin vaimennusratkaisuista. Yritysten mukaan liiketoiminnot täydentävät toisiaan, eikä merkittäviä päällekkäisyyksiä ole.
Kauppa laajentaa SiTimen ajoituspiirien tuoteportfoliota yli kymmenkertaiseksi ja nopeuttaa yhtiön tavoitetta kasvaa miljardin dollarin liikevaihtoluokkaan puhtaana ajoituspiiriyhtiönä. Kaupan jälkeen AI- ja datakeskussovellusten arvioidaan muodostavan yli 60 prosenttia SiTimen liikevaihdosta.
Yritykset solmivat samalla yhteistyöpöytäkirjan, jossa ne tutkivat SiTimen MEMS-resonaattorien integrointia Renesasin mikro-ohjaimiin ja SoC-piireihin. Tavoitteena on pienentää komponenttimäärää, säästää tilaa ja yksinkertaistaa laitesuunnittelua erityisesti AI-datakeskus-, teollisuus- ja autosovelluksissa.
Renesas kertoo kaupan tukevan sen strategiaa keskittyä sulautettuun laskentaan. SiTime puolestaan rahoittaa käteisosuuden kassavaroilla ja 900 miljoonan dollarin velkarahoituksella. Kaupan odotetaan parantavan SiTimen tulosta jo ensimmäisen vuoden aikana.
Renesasin toimitusjohtaja Hidetoshi Shibata liittyy SiTimen hallitukseen kaupan toteuduttua.