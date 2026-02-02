Yhdysvalloissa Stanford Universityn fyysikot ovat kehittäneet sirukokoisen optisen vahvistimen, joka pystyy kasvattamaan valosignaalin voimakkuuden satakertaiseksi hyvin pienellä tehonkulutuksella. Tutkimus on julkaistu Nature-lehdessä.
Kyse ei ole vain uudesta vahvistimesta, vaan tavasta käyttää energiaa uudelleen. Laite hyödyntää resonanssirakennetta, jossa vahvistinta syöttävä pumppuvalo kiertää sirulla suljetussa silmukassa. Sama energia hyödynnetään useaan kertaan sen sijaan, että se katoaisi lämpönä.
Tämän ansiosta vahvistin tarvitsee vain joitakin satoja milliwatteja tehoa. Se on murto-osa siitä, mitä vastaavan kokoluokan optiset vahvistimet yleensä vaativat. Samalla kohina pysyy hyvin alhaisena ja kaistanleveys laajana.
Valon pakkaaminen tiukempaan ei tarkoita, että kuituun saataisiin uusia taajuuksia tai että fysiikan rajat katoaisivat. Kyse on signaalin laadusta. Kun valoa voidaan vahvistaa lähes ilman lisäkohinaa, signaali pysyy puhtaampana pidemmälle. Tämä mahdollistaa tehokkaamman modulaation ja enemmän dataa samalla kuidulla.
Nykyisissä kuituverkoissa vahvistus perustuu suuriin ja energiaa kuluttaviin laitteisiin, kuten erbium-dopattuihin kuituvahvistimiin. Stanfordin ratkaisu on sirulle integroitava. Se avaa tien vahvistimille, joita voidaan sijoittaa lähemmäs käyttäjää, datakeskuksiin tai jopa päätelaitteisiin.
Tutkijoiden mukaan laite on niin energiatehokas, että sitä voisi käyttää akulla toimivissa laitteissa. Tämä tekee siitä kiinnostavan myös kannettavien tietokoneiden, biosensoreiden ja tulevien fotonisten järjestelmien kannalta.
Lyhyesti sanottuna uusi vahvistin ei tee kuidusta nopeampaa itsessään. Se tekee valosta siistimpää ja hallitumpaa. Juuri siksi samaan kuituun voidaan pakata enemmän informaatiota kuin ennen.
Kuva: Jim Gensheimer, Stanford