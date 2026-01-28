Valtaosa suomalaisista ei ymmärrä AI-riskejä töissä

Tänään vietettävänä tietosuojapäivänä kyberturvallisuusyritys NordVPN nostaa esiin huolestuttavan ilmiön. Sen mukaan 94 prosenttia suomalaisista ei ymmärrä, mitä tietosuojaan liittyviä riskejä tekoälytyökalujen käyttöön työpaikoilla liittyy.

Havainto perustuu Kansallisen tietosuojatestin (National Privacy Test) vuoden 2025 tuloksiin. Tekoälyavustajat, kuten ChatGPT ja Microsoft Copilot, ovat yleistyneet nopeasti työn tehostamisen välineinä. Samalla yhä useampi työntekijä saattaa tietämättään jakaa niille arkaluonteisia yritys- ja henkilötietoja.

NordVPN:n teknologiajohtaja Marijus Briedis muistuttaa, että tekoälytyökalujen kanssa käydyt keskustelut eroavat olennaisesti ihmisten välisestä viestinnästä. Keskustelut voidaan tallentaa, analysoida ja joissain tapauksissa käyttää mallien jatkokoulutukseen. Tämä muodostaa merkittävän riskin, jos tekoälylle syötetään asiakasdataa, sisäisiä strategioita tai henkilötietoja.

Tietosuojariskit eivät kuitenkaan rajoitu vain työelämään. Tutkimuksen mukaan kolmasosa suomalaisista ei tunnista tekoälyn avulla toteutettuja huijauksia, kuten äänen kloonausta tai deepfake-videoita. Kyberrikolliset hyödyntävät generatiivista tekoälyä tehdäkseen huijauksista aiempaa uskottavampia ja helpommin toteutettavia.

Briedisin mukaan tekoäly on madaltanut kyberrikollisuuden kynnystä merkittävästi. Vakuuttavan tietojenkalasteluviestin, väärennetyn verkkokaupan tai aidolta kuulostavan ääniviestin luominen ei enää vaadi syvää teknistä osaamista. NordVPN arvioi, että tekoälypohjaiset hyökkäykset ovat yksi merkittävimmistä kyberturvallisuusuhista vuonna 2026.

Yrityksille ja työntekijöille viesti tietosuojapäivänä on selvä. Tekoälyä käytettäessä on ymmärrettävä, mihin tiedot voivat päätyä, ja noudatettava organisaation omia käyttöohjeita. Luottamuksellista tietoa ei tulisi koskaan syöttää generatiivisille tekoälytyökaluille, ja rahaan tai henkilötietoihin liittyvät pyynnöt on aina varmistettava erillistä kanavaa pitkin.

NordVPN korostaa, että tekoäly tuo merkittäviä tuottavuushyötyjä, mutta ilman tietosuojaosaamista riskit kasvavat nopeasti. Tietosuojapäivä toimii muistutuksena siitä, että teknologian nopea käyttöönotto edellyttää myös ymmärrystä sen varjopuolista.