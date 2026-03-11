Nokian verkkopuoli eli nykyään nimellä Solutions and Networks toimiva yksikkö oli vuonna 2025 Suomen aktiivisin kotimainen patentinhakija. Yhtiö jätti Patentti- ja rekisterihallitukselle yhteensä 176 kansallista patenttihakemusta, mikä riitti tilaston kärkipaikkaan.
Edellisvuonna kärkisijaa piti Nokian lisensointiyhtiö Nokia Technologies, mutta sen hakemusmäärä putosi selvästi. Vuonna 2025 yhtiö jätti 150 hakemusta, kun vuotta aiemmin määrä oli vielä 380.
Nokia-yhtiöiden välinen järjestys siis vaihtui: verkkoliiketoiminnasta vastaava Solutions and Networks nousi listan kärkeen.
Kolmanneksi suurin kotimainen patentinhakija oli Teknologian tutkimuskeskus VTT, joka jätti 72 hakemusta. VTT lisäsi patentointiaktiivisuuttaan selvästi, sillä vuotta aiemmin hakemuksia oli 56.
Seuraavina listalla olivat kemianyhtiö Kemira (60 hakemusta) sekä Aalto University Foundation sr (56 hakemusta). Teleoperaattori Elisa jätti 34 hakemusta. Metsäteollisuusyhtiö UPM-Kymmene ja prosessiteknologiayhtiö Valmet Technologies jättivät kumpikin 30 hakemusta.
Kvanttitietokoneita kehittävä IQM Finland oli listalla yhdeksäntenä 23 hakemuksella. Listan uusi tulokas oli ohjelmistoyhtiö Unikie, joka jätti 18 patenttihakemusta.
Suurimpien kotimaisten hakijoiden kärkilista muuttui muuten vain vähän edellisvuoteen verrattuna, mutta Nokian sisäinen järjestys vaihtui selvästi, kun verkkoyksikkö nousi ensimmäistä kertaa tilaston kärkeen.
Kuvassa Nokian Bell Labsissa optisia verkkoja tutkiva Sèbastian Bigo.