Embedded World alkaa – sulautetun koodin testaus automatisoituu

Sulautetun elektroniikan tärkein eurooppalainen tapahtuma, Embedded World, käynnistyy tänään Nürnbergissä. Yksi messujen keskeisistä teemoista on ohjelmistokehityksen muuttuminen yhä automatisoidummaksi. Tämä näkyy erityisesti siinä, miten sulautettujen järjestelmien koodia testataan.

Saksalainen Razorcat Development ja kehitystyökaluistaan tunnettu SEGGER ovat juuri ennen messuja kertoneet laajentavansa yhteistyötään sulautetun ohjelmiston testauksen automatisoinnissa. Yhteistyö keskittyy Razorcatin TESSY-testausympäristön ja SEGGERin kehitystyökalujen tiiviimpään integraatioon.

TESSY on laajasti käytetty työkalu sulautetun ohjelmiston yksikkö- ja integraatiotestaukseen, erityisesti turvallisuuskriittisissä projekteissa. Työkalu automatisoi testien luomista ja ajamista sekä helpottaa testien hallintaa. Se tukee useita mikro-ohjainperheitä, kääntäjiä ja debuggausympäristöjä.

Yhteistyön keskiössä on SEGGERin kehitystyökaluketju, johon kuuluvat Embedded Studio -kehitysympäristö, SEGGERin oma käännöstyökaluketju sekä J-Link-debuggauspäät. Näiden avulla kehittäjät voivat ajaa testejä joko oikealla laitteistolla tai simulaattorissa ilman fyysistä kohdelaitetta.

Integraation ansiosta testejä voidaan generoida suoraan olemassa olevista projekteista ja ajaa automaattisesti TESSY-ympäristössä. Jos testi epäonnistuu, kehittäjä voi käynnistää debuggausistunnon suoraan Embedded Studiossa ja analysoida virheen.

Automatisoitu testaus on nousemassa keskeiseksi työkaluksi sulautetussa ohjelmistokehityksessä. Koodimäärät kasvavat nopeasti esimerkiksi autoissa, teollisuuslaitteissa ja IoT-järjestelmissä, joissa ohjelmiston luotettavuus on kriittistä. Samalla turvallisuusstandardit, kuten autoteollisuuden ISO 26262, vaativat yhä kattavampaa testauksen dokumentointia ja jäljitettävyyttä.