Suomalaiset käyttävät tekoälyä muita pohjoismaalaisia vähemmän

Suomalaiset suhtautuvat tekoälyn käyttöön muita pohjoismaalaisia varovaisemmin. Samsungin teettämän kyselyn mukaan suomalaiset käyttäisivät puhelimen tekoälyominaisuuksia työtehtäviin, harrastuksiin ja luovaan tekemiseen selvästi harvemmin kuin ruotsalaiset, norjalaiset tai tanskalaiset.

Ero näkyy erityisesti työtehtävissä. Suomessa vain 16 prosenttia vastaajista kertoo kaipaavansa tekoälyltä paljon tai erittäin paljon apua työssä. Ruotsissa vastaava osuus on 44 prosenttia, Norjassa 45 prosenttia ja Tanskassa 46 prosenttia.

Samanlainen ero näkyy myös harrastuksissa ja luovassa tekemisessä. Suomessa vain 13 prosenttia vastaajista käyttäisi tekoälyä paljon tai erittäin paljon, kun Ruotsissa vastaava osuus on 42 prosenttia ja Norjassa sekä Tanskassa 47 prosenttia.

- Suomalaiset suhtautuvat tekoälyyn vielä varovaisemmin kuin muut pohjoismaalaiset, sillä moni ei ehkä hahmota, miten tekoäly voisi aidosti helpottaa arkea tai työntekoa. Muissa Pohjoismaissa tekoäly nähdään jo selkeämmin konkreettisena apuna työnteossa ja luovassa tekemisessä, sanoo Samsungin Suomen maajohtaja Mika Engblom.

Kyselyn perusteella kiinnostus tekoälyä kohtaan on silti samankaltaista kaikissa Pohjoismaissa. Noin puolet vastaajista Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa kertoo olevansa optimistinen tai utelias näkemään, miten tekoäly vaikuttaa arkeen tulevaisuudessa.

Tulokset viittaavat myös siihen, että moni suomalainen kokee tarvitsevansa lisää tietoa tekoälystä. Kyselyn mukaan 63 prosenttia suomalaisista kaipaa vähintään jonkin verran lisätietoa ymmärtääkseen paremmin, miten tekoäly toimii. Samalla vain 19 prosenttia kertoo saaneensa aiheeseen liittyvää koulutusta.

Kyselyn toteutti Norstat Samsungin toimeksiannosta 27. marraskuuta ja 9. joulukuuta 2025 välisenä aikana. Tutkimukseen vastasi 1005 vähintään 18-vuotiasta suomalaista.