Elektroniikan testausjärjestelmien suunnittelu siirtyy yhä enemmän ohjelmistotyökaluihin. Englantilainen Pickering Interfaces on julkistanut uuden Test System Architect -työkalun, jonka avulla koko testijärjestelmän arkkitehtuuri voidaan suunnitella graafisesti ennen varsinaisen laitteiston rakentamista.
Työkalu on suunnattu automatisoitujen testausjärjestelmien suunnitteluun, joissa yhdistyvät instrumentit, kytkentämatriisit, kaapelointi ja testattava laite eli DUT (device under test). Test System Architectissa nämä voidaan mallintaa samaan näkymään ja yhdistää toisiinsa signaalipolkujen tasolla.
Pickeringin mukaan testijärjestelmän laitteisto muodostaa usein alle puolet kokonaiskustannuksista. Suurin työ syntyy järjestelmän suunnittelusta, integraatiosta ja dokumentoinnista. Uusi työkalu pyrkii tuomaan nämä vaiheet näkyviksi jo suunnittelun alkuvaiheessa.
Graafisessa ympäristössä suunnittelija voi valita esimerkiksi PXI- tai LXI-alustoja, lisätä niihin tarvittavat mittaus- ja kytkentämoduulit sekä liittää mukaan kolmannen osapuolen instrumentteja. Samalla voidaan mallintaa myös testattava laite ja rakentaa koko järjestelmän signaalipolut visuaalisesti.
Työkalu tuottaa suunnitelmasta automaattisesti muun muassa kaapelointikaaviot, pin-to-pin-yhteyslistat, datasivut ja BOM-komponenttilistat. Lisäksi järjestelmä tarkistaa yhteydet ja rakenteen virheiden varalta, mikä vähentää kalliita muutoksia myöhemmässä vaiheessa.
Test System Architect sisältää myös migraatiotyökalun, jolla vanhoihin VXI- ja GPIB-pohjaisiin testijärjestelmiin voidaan suunnitella vastaava toteutus nykyaikaisilla PXI-arkkitehtuureilla.
Pickering tarjoaa työkalun maksuttomana verkkopalveluna testausjärjestelmiä suunnitteleville insinööreille. Sen tavoitteena on nopeuttaa järjestelmien kehitystä ja vähentää integraatiovirheitä koko testausratkaisun elinkaaren aikana.