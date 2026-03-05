Muistatko Microdriven? Apple tappoi minikokoisen kovalevyn lähes yhdessä yössä

Vielä 20 vuotta sitten huippuluokan mobiililaitteessa saattoi olla oikea kovalevy. Yksi tunnetuimmista esimerkeistä oli Nokia N91, jonka sisällä pyöri 1 tuuman kokoinen Microdrive-levy. Pienikokoinen kiintolevy tarjosi jopa 8 gigatavua tallennustilaa aikana, jolloin flash-muisti oli vielä kallista. N91 oli suunniteltu erityisesti musiikkipuhelimeksi, joka pystyi tallentamaan tuhansia kappaleita suoraan laitteen sisäiseen levyyn.

Microdrive oli teknisesti hämmästyttävä ratkaisu. Kyse oli oikeasta kovalevystä. Magneettinen levy pyöri useiden tuhansien kierrosten nopeudella ja lukupää liikkui sen pinnalla kuten tavallisessa kiintolevyssä. Halkaisija oli vain noin 25 millimetriä, mutta kapasiteetti nousi parhaimmillaan useisiin gigatavuihin. Teknologian kehitti alun perin IBM vuonna 1999, ja myöhemmin liiketoiminta siirtyi Hitachille.

2000-luvun alussa Microdrive ehti hetkeksi myös valtavirtaan. Sitä käytettiin digikameroissa CompactFlash-korteissa ja tunnetuimpana esimerkkinä Apple iPod Mini -soittimessa vuodelta 2004. Tuohon aikaan ratkaisu oli järkevä: flash-muisti oli vielä kallista, eikä useiden gigatavujen tallennustila ollut helposti saatavilla kuluttajalaitteisiin. Pieni kovalevy tarjosi enemmän kapasiteettia huomattavasti halvemmalla.

Teknologian kohtalo ratkesi kuitenkin yllättävän nopeasti. Vuonna 2005 Apple teki noin 1,25 miljardin dollarin arvoiset sopimukset NAND-flash-muistin toimituksista muun muassa Samsungin ja Toshiban kanssa. Sopimusten avulla yhtiö varmisti suuren osan maailman flash-tuotannosta useiksi vuosiksi eteenpäin.

Samana vuonna Apple esitteli ensimmäisen polven iPod Nano -soittimen, joka korvasi iPod Minin lähes välittömästi. Nano käytti pelkästään flash-muistia. Se oli ohuempi, kestävämpi ja kulutti vähemmän virtaa, koska siinä ei ollut lainkaan liikkuvia osia.

Kun Apple siirtyi flashiin, Microdriven suurin volyymiasiakas katosi käytännössä yhdessä yössä. Samalla flash-muistin kapasiteetti kasvoi nopeasti ja hinnat laskivat, mikä teki pienestä kovalevystä nopeasti tarpeettoman. Microdrive-levyjä valmistettiin vielä muutamia vuosia, mutta teknologia hiipui nopeasti ja viimeiset 1 tuuman kovalevyt katosivat tuotannosta 2010-luvun alussa.

Myös Nokia N91 jäi lopulta lyhyeksi sivupoluksi mobiilitekniikan historiassa. Puhelin julkaistiin juuri hetkellä, jolloin tallennustekniikan suunta oli jo muuttumassa – ja mekaaninen minikokoinen kovalevy oli jäämässä pysyvästi flash-muistin varjoon.