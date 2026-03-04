PXI halpenee – modulaarinen testaus avautuu pk-tiimeille

Emerson laajentaa National Instruments-brändin PXI-testialustaa uusilla, aiempaa edullisemmilla laitteilla. Tavoitteena on tuoda modulaarinen, skaalautuva automaatiotestaus myös pienempien tuotekehitystiimien ja uusien toimialojen ulottuville ilman kompromisseja mittaustarkkuudessa tai synkronoinnissa.

PXI on ollut jo 25 vuoden ajan yksi keskeisistä modulaarisen testauksen arkkitehtuureista erityisesti automaattisissa testijärjestelmissä, validoinnissa ja tuotantotestauksessa. Nyt Emerson pyrkii madaltamaan kustannuskynnystä tarjoamalla suorituskykyistä rautaa aiempaa edullisemmassa hintaluokassa.

Uusi laitevalikoima kattaa keskeiset PXI-rakennuspalikat. NI PXIe-5108 -oskilloskooppi on saatavana neljän ja kahdeksan kanavan versioina. Kaistanleveys on 100 megahertsiä, näytteenottotaajuus 250 MS/s ja resoluutio 14 bittiä. Suuri kanavatiheys samassa moduulissa tukee erityisesti sekasignaalimittauksia ja rinnakkaista signaalien analysointia.

Mittauspuolella tarjolle tulee myös 18-bittiset monitoimiset DAQ-moduulit NI PXIe-6381 ja 6383. Ne tarjoavat absoluuttisen tarkkuuden jopa 980 mikrovolttiin asti ja 16 tai 32 kanavaa pienikohinaiseen jännitemittaukseen. Tällainen resoluutio ja kanavamäärä ovat tyypillisesti kriittisiä esimerkiksi analogisten etuasteiden, anturirajapintojen ja tehoelektroniikan validoinnissa.

Runkoarkkitehtuuria vahvistaa 18-paikkainen NI PXIe-1081 -hybridikehikko, jonka järjestelmäkaista on 2 gigatavua sekunnissa. All-hybrid-rakenne mahdollistaa eri tyyppisten moduulien joustavan yhdistämisen samaan järjestelmään ja helpottaa skaalautumista järjestelmävaatimusten kasvaessa.

Sulautetut ohjaimet NI PXIe-8842 ja 8862 tukevat Windows 11 - ja NI Linux Real-Time -käyttöjärjestelmiä. Ratkaisu on suunnattu tiimeille, jotka eivät tarvitse erillistä GPIB-liitäntää ja haluavat pitää arkkitehtuurin mahdollisimman kompaktina ja deterministisenä.

Emersonin mukaan kokonaisuus säilyttää PXI-alustan perinteiset vahvuudet: tarkasti synkronoidut mittaukset, korkea kanavatiheys ja tiivis integraatio ohjelmistoekosysteemiin, johon kuuluvat esimerkiksi LabVIEW, InstrumentStudio ja TestStand. Käytännössä tämä tarkoittaa, että laitteisto, mittaussekvenssit ja analytiikka voidaan rakentaa yhtenäiseksi, ohjelmistovetoiseksi testijärjestelmäksi.

Yhtiö korostaa myös tekoälyn roolia tulevissa testausympäristöissä. Korkea datatiheys ja modulaarinen arkkitehtuuri luovat pohjan reaaliaikaiselle analytiikalle ja älykkäälle päätöksenteolle testiprosessin aikana. PXI-järjestelmästä tulee näin paitsi mittausalusta myös datankeruun ja -analyysin infrastruktuuri.

Käytännössä Emerson avaa PXI-alustan aiempaa laajemmalle käyttäjäkunnalle. Kun sisäänpääsyn kustannukset laskevat, modulaarinen ja ohjelmistovetoinen testaus ei ole enää vain suurten ATE-järjestelmien tai globaalien valmistajien etuoikeus. Se voi olla realistinen vaihtoehto myös pienemmille tuotekehitysorganisaatioille, jotka haluavat rakentaa skaalautuvan testijärjestelmän ilman että investointi karkaa käsistä.